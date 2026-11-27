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Em declaração que agitou a janela de transferências de inverno antes mesmo de sua abertura, a lenda italiana Fabio Cannavaro, vencedor da Bola de Ouro, revelou um grande segredo sobre o futuro do zagueiro holandês Virgil van Dijk, astro do Liverpool, que virou assunto em todos os jornais do mundo nos últimos dias.

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Cannavaro, um dos maiores zagueiros da história do futebol, não hesitou em revelar uma conversa particular que teve com Van Dijk, uma conversa que pode mudar completamente o destino do astro holandês na próxima etapa de sua carreira.

Em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", Cannavaro foi direto: "Virgil van Dijk me contou que deseja jogar no Campeonato Italiano um dia. Por isso, imagino que ele vá se transferir para o Milan".

Essas palavras de Cannavaro bastaram para incendiar todas as especulações, sobretudo diante das informações de que Van Dijk, de 35 anos, deixará o Liverpool ao fim da temporada, quando seu contrato com o clube inglês chegar ao fim.

Por sua vez, o site turco "61saat" afirmou que o Trabzonspor fez uma proposta para contratar o experiente zagueiro holandês, na tentativa de manter a política de contratações de impacto que colocou o clube nas manchetes dos jornais do mundo inteiro nos últimos tempos.

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O site destacou que o clube turco, que causou enorme repercussão com a chegada de Mohamed Salah e Fabinho, busca aproveitar a forte relação entre esses dois astros e Van Dijk para trazer mais um craque mundial ao elenco, em um movimento que pode transformar completamente a cara do time.

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A missão do Trabzonspor, porém, não será nada fácil, já que o clube enfrenta um adversário italiano de peso: o gigante Milan, que estaria muito interessado no zagueiro holandês e vê nele a solução ideal para reforçar a defesa com muita experiência e espírito de liderança.

Enquanto os rumores de transferência seguem dominando o noticiário, a declaração de Cannavaro chamou bastante a atenção, por vir de alguém que conhece bem Van Dijk e também sabe o valor de jogar no Campeonato Italiano, que já foi a liga mais forte do mundo para os zagueiros.

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As declarações de Cannavaro trouxeram de volta à tona os rumores sobre a transferência do astro holandês e voltaram todos os olhares para a decisão de Van Dijk, que terá de escolher entre grandes propostas da Turquia e da Itália, e talvez de outros clubes que ainda não apareceram no cenário.

Por enquanto, o interesse do Trabzonspor em Van Dijk segue em discussão, e o clube ainda não divulgou nenhum comunicado oficial sobre a negociação, mas todos os indícios mostram que o clube turco está muito empenhado na tentativa de contratar o astro holandês.

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Será que Van Dijk vai optar por realizar o sonho de jogar no Campeonato Italiano e se transferir para o Milan, como previu Cannavaro? Ou vai surpreender a todos e aceitar a proposta do Trabzonspor, para jogar ao lado dos amigos Salah e Fabinho, em um dos projetos mais inusitados e fortes do futebol nos últimos anos?

Os próximos dias vão revelar tudo, mas o certo é que o nome de Van Dijk seguirá sendo o mais comentado do mercado de transferências, e que a declaração de Cannavaro abriu uma nova frente de debate, que não vai se encerrar tão cedo antes de o astro holandês tomar sua decisão final.