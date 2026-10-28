Trabzon eterniza seu nome: Salah recebe homenagem histórica na Turquia

A prefeitura de Yomra, pertencente à cidade turca de Trabzon, prepara-se para dar o nome do egípcio Mohamed Salah, estrela do Trabzonspor, a uma das ruas da região, depois de ter concluído os procedimentos oficiais necessários e obtido a aprovação do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, como preparação para iniciar a confecção das placas da nova rua e definir a data de sua inauguração no período que se aproxima.

Mustafa Bıyık, prefeito da prefeitura de Yomra na cidade de Trabzon, revelou, em declarações ao canal "ON Sport", que a ideia surgiu como reconhecimento ao prestígio de Salah e ao grande valor moral que sua presença nas fileiras do Trabzonspor representa para os moradores da região, ressaltando que a transferência do jogador para o clube foi recebida com ampla alegria, diante das performances futebolísticas marcantes que ele apresenta e da diversão que proporciona às torcidas dentro de campo.

Bıyık esclareceu que a prefeitura desejava transformar os sentimentos de orgulho e felicidade em uma homenagem oficial, por meio da atribuição do nome do jogador a uma das ruas, apontando que a residência de Salah dentro dos limites administrativos da região de Yomra foi um dos fatores que incentivaram as autoridades a tomar essa iniciativa e a compartilhar com os moradores sua celebração à estrela do time.

Aprovação unânime à homenagem a Salah

O prefeito de Yomra apontou que a proposta foi apresentada ao conselho local, onde contou com o apoio de todos os membros, que a aprovaram por unanimidade sem registrar qualquer objeção, antes de a prefeitura começar a cumprir os requisitos legais necessários para a execução da decisão

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E acrescentou que a legislação vigente na Turquia impõe a obtenção da aprovação do Ministério das Relações Exteriores ao dar nomes de personalidades estrangeiras às ruas, o que levou a prefeitura a enviar um pedido oficial ao ministério para aprovar o nome de Mohamed Salah.

Bıyık destacou que a aprovação chegou em apenas uma semana, embora esse tipo de procedimento costume levar mais tempo, devido à necessidade de revisar as informações relativas à personalidade indicada e de estudar seu histórico e sua trajetória antes de emitir a decisão final.

O responsável turco afirmou que a rapidez na obtenção da aprovação reflete o caráter excepcional da iniciativa, esclarecendo que a decisão passou a ser oficialmente aprovada e que a prefeitura se prepara atualmente para solicitar a fabricação das placas que levarão o nome da estrela do Trabzonspor como preparação para sua instalação.

Salah celebra a homenagem

Bıyık revelou que a diretoria do Trabzonspor comunicou a decisão a Mohamed Salah por meio dos membros de seu conselho diretivo, apontando que o jogador demonstrou grande felicidade com essa homenagem, que eternizará seu nome em uma das ruas da região onde ele reside.

Esclareceu que a rua escolhida carrega uma peculiaridade adicional para Salah, pois fica no caminho que ele percorre de carro ao retornar para casa, o que significa que ele passará quase diariamente pela rua que levará seu nome e poderá ver por si mesmo as placas que carregam seu nome.

O prefeito de Yomra ressaltou que essa iniciativa representa um acontecimento sem precedentes na história da região e da cidade de Trabzon, por ser a primeira vez que se toma a decisão de dar o nome de um jogador de futebol estrangeiro a uma das ruas, o que confere à homenagem uma importância especial para as autoridades locais.

Data de inauguração da rua Mohamed Salah

No que diz respeito aos próximos passos, Bıyık afirmou que a prefeitura pretende entrar em contato com Mohamed Salah e enviar-lhe um convite oficial para comparecer à cerimônia de inauguração da rua, manifestando sua esperança de que o jogador consiga participar do evento, para que a homenagem tenha a celebração que merece.

E acrescentou que o trabalho se concentrará no período que se aproxima na fabricação das placas, em sua instalação e na conclusão dos preparativos organizacionais necessários, depois de a prefeitura ter obtido a aprovação oficial do nome na última sexta-feira.

O prefeito de Yomra concluiu suas declarações reafirmando que a inauguração da rua é esperada dentro de 20 dias, em uma iniciativa por meio da qual a região busca expressar seu reconhecimento a Mohamed Salah e celebrar sua presença nas fileiras do Trabzonspor através de uma homenagem oficial que leva seu nome e permanece como testemunha de seu prestígio junto aos moradores da cidade.



