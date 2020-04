Totti se recusa a pisar na Roma com o atual presidente

Lendário capitão lamenta a forma como foi forçado a encerrar a carreira em 2017

Aposentado desde 2017, Francesco Totti foi convidado por Luca Toni para participar de uma live através do Instagram, onde foi questionado sobre a sua atual relação com o , clube que defendeu ao longo de toda a sua carreira.

O ídolo não poupou críticas ao atual presidente James Pallotta, e revelou que por ter sido forçado a parar, se recusa a pisar no centro de treinamentos do clube.

"Eu não queria parar de jogar. Estava em boa forma física, porque haveria de querer? Além de que eu não estava pedindo para ser titular, nem pedi a ninguém que me metesse em campo. Mas também não quis arruinar o tempo que passei em Roma, só para jogar mais um ano em clube qualquer", disse.

Mais times

"Eu ficaria feliz por continuar apenas a fazer parte do grupo no vestiário, a ajudar o treinador durante os momentos mais difíceis. Eu sei que há um fim para tudo, não sou parvo. O problema é a forma como certas pessoas [direção do clube] me disseram que seria uma decisão minha e depois me descartaram com tanta facilidade - recusaram-se a renovar contrato. Fiquei chateado porque eu era capaz de cortar uma perna pela Roma", completou.

Totti ainda revelou que agora não consegue nem assistir seu filho Cristian jogar no Sub-15.

"Enquanto continuar assim, eu me recuso a pisar no centro de treinamentos. Sempre que levo o Cristian aos treinos, fico na parte de fora do portão. Às vezes fico no carro e dá vontade de chorar, porque depois de 30 anos, é nestes termos que estamos", apontou.

Mais artigos abaixo

"Eu saí e é isso. Eu ainda tenho ótimos amigos e eles saem para dizer olá. De vez em quando, meu filho me pede para entrar para vê-lo jogar, mas eu não consigo. Isso me mataria.", concluiu.

Campeão da em 2001 e da em 2006, Totti se despediu da Roma aos 40 anos, depois de 25 temporadas defendendo o time da capital italiana. Foram 786 jogos e 307 gols marcados.