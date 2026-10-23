Compartilhar Siga GOAL no Google

O meio-campista do Tottenham Hotspur James Maddison é grande dúvida para a visita decisiva ao Chelsea pela Premier League neste sábado, após voltar em grande estilo e marcar um gol contra o Coventry City. O técnico Roberto De Zerbi admitiu que reluta em correr riscos com o jogador de 29 anos diante da extensa lista de lesionados.

Publicidade

Maddison é dúvida para visita ao Chelsea

Maddison perdeu treinos importantes nesta semana após seu recente retorno aos jogos oficiais. O jogador de 29 anos marcou em sua primeira partida como titular em 536 dias, abrindo o placar na animadora vitória por 3 a 1 em casa sobre o Coventry City, na segunda-feira. O resultado garantiu ao Tottenham sua primeira vitória no campeonato nesta temporada.

No entanto, o meia inglês não participou dos treinos com a equipe nos três dias seguintes à partida. De Zerbi agora precisa decidir se arrisca escalar seu principal meio-campista em Stamford Bridge.

De Zerbi adota cautela diante do risco de lesões

De Zerbi tem motivos para evitar precipitar o retorno de Maddison aos jogos intensos da Premier League. O técnico do Tottenham destacou o desgaste físico crescente dos jogadores na competição.

“Nos primeiros três dias, Maddison não treinou conosco”, disse De Zerbi em entrevista coletiva na sexta-feira. “Não sei se ele está pronto para amanhã. Não quero correr riscos porque, se você analisar este período do futebol, verá muitas lesões, não apenas no Tottenham.”

Publicidade Publicidade

Tottenham ganha reforços com retorno de jogadores

Apesar da preocupação com Maddison, o Tottenham ganhou reforços em um momento importante, com vários jogadores disponíveis. Pedro Porro, Andy Robertson e Omar Marmoush estão aptos para serem escalados. De Zerbi destacou suas opções táticas antes do confronto de grande repercussão.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Ipswich x Nottingham Forest Disney+

Aston Villa x Manchester City Disney+

Coventry x Fulham Disney+

Arsenal x Everton Disney+

Chelsea x Tottenham Disney+

Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+



















“Também podemos jogar com Mathys Tel, com Omar Marmoush por dentro, com (Conor) Gallagher”, acrescentou. “Temos mais opções considerando que Pedro Porro pode jogar. Temos sorte porque contamos com muitas opções na mesma posição. Precisamos encontrar o melhor para ele e o melhor para nós.”

Tottenham enfrenta péssimo retrospecto fora de casa

O Tottenham ainda terá desfalques importantes neste fim de semana. O ponta Savio, o meio-campista Lucas Bergvall e o lateral-esquerdo Destiny Udogie seguem fora, enquanto a participação de Dejan Kulusevski é incerta após seu recente retorno de uma ausência de 526 dias.

Publicidade

A classificação atual da Premier League ressalta a importância da partida de sábado. O Tottenham, 16º colocado, visita o Chelsea, que ocupa a quarta posição e busca a sétima vitória consecutiva no campeonato sobre o rival londrino.

O histórico no oeste de Londres é amplamente desfavorável à equipe de De Zerbi. O Tottenham venceu apenas uma de suas últimas 41 partidas em Stamford Bridge, considerando todas as competições, o que representa um enorme desafio para o elenco.