O Tottenham Hotspur surpreendeu na noite de sábado ao vencer o Chelsea por 2 a 0 em Stamford Bridge. A equipe de Roberto De Zerbi contou com um gol contra do goleiro Mike Penders e, pouco depois, com a expulsão do astro do Chelsea Cole Palmer. Mathys Tel decidiu o clássico londrino na reta final com uma brilhante jogada individual. Com isso, o Tottenham conquistou apenas sua segunda vitória na história pelo campeonato em Stamford Bridge, a primeira desde 1990.

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, escalou Jorrel Hato como titular, enquanto Penders, estreante entre os titulares, substituiu o lesionado Emiliano Martínez. Geovany Quenda começou no ataque no lugar do lesionado João Pedro. No Tottenham, os holandeses Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven formaram a dupla de zaga, enquanto De Zerbi escolheu Tel, o ex-jogador do Ajax Mohammed Kudus e Omar Marmoush para o ataque.

O Tottenham começou bem e foi superior no início da partida. O Chelsea criou a primeira chance de perigo aos 14 minutos, quando Palmer obrigou o goleiro Antonín Kinsky a fazer uma boa defesa em um chute colocado. Do outro lado, Kudus ficou perto de abrir o placar, mas sua finalização com efeito passou rente à trave.

Os visitantes continuaram pressionando e tiveram uma excelente oportunidade aos 29 minutos. Andy Robertson tabelou com Tel e rolou para Marmoush, que, de cerca de nove metros, parou em Penders. Pouco depois, o goleiro belga também impediu um gol de Tel, embora o lance tenha sido anulado por impedimento.

O Chelsea reagiu perto do intervalo e teve uma grande chance com Jordan Henderson. O meio-campista viu seu chute ser defendido por Kinsky, que depois também parou com os pés o rebote de Pedro Neto. Logo em seguida, o goleiro do Tottenham precisou intervir novamente em uma tentativa de Morgan Rogers, mas um eventual gol não teria valido por impedimento.

Após o intervalo, James Maddison precisou deixar o campo por lesão. O meia foi substituído por Conor Gallagher, ex-jogador do Chelsea. O Chelsea então teve uma boa oportunidade com Pedro Neto, que aproveitou uma perda de bola descuidada do Tottenham para bater forte, mas novamente parou em Kinsky. Alonso mexeu na equipe aos 64 minutos, substituindo Hato por Marco Palestra.

A partida ficou tumultuada aos 70 minutos, quando Palmer se chocou com força contra Mateus Fernandes, que estava caído no gramado. Houve um princípio de confusão envolvendo, entre outros, Van de Ven, e Palmer, Fernandes e o holandês receberam cartões amarelos. Sete minutos depois, o Tottenham abriu o placar quando Penders, ao tentar afastar com um soco um escanteio cobrado pela esquerda, mandou a bola para o próprio gol: 1 a 0.

Os problemas do Chelsea aumentaram três minutos depois, quando Palmer recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta em Gallagher. O Tottenham aproveitou a vantagem numérica e definiu a partida aos 87 minutos com Tel, que interceptou a bola no próprio campo, arrancou em uma jogada impressionante e marcou com um chute de 18 metros: 2 a 0.



