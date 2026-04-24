Tottenham Hotspur se vê em apuros ainda maiores após o fracasso total de Brobbey e Roefs

O Tottenham Hotspur viu sua situação se agravar ainda mais na noite de sexta-feira, apesar de o clube não ter entrado em campo. O rival Nottingham Forest, em visita ao Sunderland, não teve piedade e venceu por 5 a 0.

Logo no início da partida, os visitantes abriram o placar. Trai Hume tentou interceptar um cruzamento pela lateral, mas acabou mandando a bola acidentalmente para o próprio gol.

Após o 0 a 1, o ritmo acelerou. Dez minutos depois, Chris Wood dobrou a vantagem. Ele voltou na noite de sexta-feira após se recuperar de uma lesão e marcou seu primeiro gol desde agosto.

Três minutos depois, Morgan Gibbs-White mandou a bola no canto oposto com um voleio certeiro, colocando o Nottingham Forest com uma vantagem de 0 a 3 em apenas 34 minutos.

Mas não parou por aí. Mais três minutos depois, a bola caiu nos pés de Igor Jesus em meio à confusão. Ele chutou forte e marcou o 0 a 4.

No segundo tempo, o Sunderland apresentou um desempenho um pouco melhor. Um gol foi anulado porque Nordin Mukiele cometeu uma falta no goleiro Matz Sels. Nos minutos finais, o Nottingham Forest ganhou ainda mais espaço, permitindo que Elliott Anderson marcasse o 0 a 5.

Com a vitória, o Nottingham soma agora 39 pontos em 34 partidas. O Tottenham tem 31 pontos em 33 partidas. Com a vitória do Nottingham, a tarefa para os Spurs ficou novamente muito mais difícil. No entanto, o West Ham United ainda pode ser alcançado. Esse clube soma 33 pontos em 33 partidas.



