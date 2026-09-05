Tottenham Hotspur decepciona novamente e ainda espera pelo primeiro gol na Premier League nesta temporada

O Tottenham Hotspur também não conseguiu vencer seu terceiro jogo da temporada na Premier League. Depois das derrotas para Brentford (3 a 0) e Newcastle United (0 a 2), os londrinos não passaram de um 0 a 0 fora de casa contra o Nottingham Forest neste sábado, equipe que começou um pouco melhor do que os Spurs, com dois pontos.

Os Spurs começaram até bem e poderiam ter saído na frente cedo com Omar Marmoush. O egípcio, porém, decepcionou com uma finalização que passou raspando a trave esquerda. Do outro lado, Morgan Gibbs-White respondeu com uma tentativa de advertência, que saiu por cima.

Esses foram logo alguns dos poucos destaques de um primeiro tempo que deixou muito a desejar. Depois do intervalo, Micky van de Ven apareceu rapidamente. O internacional da seleção holandesa, que formava a dupla de zaga com Jan Paul van Hecke, cabeceou para fora após cobrança de escanteio.

O técnico dos Spurs, Roberto De Zerbi, colocou em campo, entre outros, Mohammed Kudus, e o ganês conseguiu dar imediatamente mais dinamismo ao ataque dos londrinos.

Ainda assim, o Forest pensou ter aberto o placar quando Neco Williams completou em cima da linha após uma situação rocambolesca entre Van Hecke e Sandro Tonali. O VAR, porém, constatou toque de mão do galês, que acabou tendo seu gol anulado.

Praticamente logo depois, os Spurs deveriam ter marcado. Marmoush teve um mar de espaço e deveria ter rolado para Kudus, que estava completamente livre. O atacante preferiu a jogada individual, falhou de forma lamentável, e Kudus não conseguiu esconder sua irritação.

Nos minutos finais, ainda poderia ter dado certo para os Spurs, quando Kudus cruzou com precisão na cabeça do também reserva Dominic Solanke. O ex-atacante do Vitesse cabeceou lamentavelmente para fora: 0 a 0.



