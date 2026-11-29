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O Tottenham Hotspur venceu o Sunderland por 2 a 0 no domingo. Após a expulsão de Thomas Meunier no início do jogo, o time londrino aproveitou ao máximo a vantagem numérica e marcou duas vezes com James Maddison. Depois de um péssimo começo de temporada, os Spurs estão agora em oitavo lugar. O Sunderland ocupa a 18ª posição.

O Sunderland não pôde contar com Brian Brobbey. O jogador da seleção da Holanda ainda se recupera de uma pequena ruptura na coxa. Robin Roefs esteve em campo, assim como a dupla de zaga Micky van de Ven e Jan Paul van Hecke pelo Tottenham.

A partida começou de forma dramática para o Sunderland. Aos dez minutos, Meunier cravou as travas da chuteira no tornozelo de Omar Marmoush. O belga recebeu inicialmente o cartão amarelo do árbitro Peter Bankes, que foi chamado ao monitor do VAR e mudou de ideia: vermelho direto.

Com um jogador a mais, o Tottenham passou, naturalmente, a dominar. A superioridade, porém, não trouxe resultado imediato. Os chutes de Marmoush e Van Hecke não foram bons o suficiente para dificultar a vida de Roefs.

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Depois de mais uma boa jogada dos visitantes, saiu o primeiro gol. Marmoush tocou para Andrew Robertson, que avançava, e seu cruzamento rasteiro foi completado por Maddison na primeira trave: 1 a 0.

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Apesar da desvantagem numérica, o Sunderland teve um bom momento pouco antes do intervalo e poderia ter empatado com Trai Hume e Jules Ahoka. O primeiro chutou por cima, enquanto Ahoka parou em Antonín Kinský.

O Sunderland também tentou reagir após o intervalo. O Tottenham, porém, assumiu cada vez mais o controle e passou a conceder poucas chances. Sandro Tonali ainda deixou de ampliar a vantagem graças a uma boa defesa de Roefs.

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A decisão veio a cerca de 20 minutos do fim, novamente com Maddison como protagonista. O inglês cobrou o escanteio com precisão e viu a bola entrar direto, após bater na parte interna da trave.

O Tottenham venceu cinco de seus últimos seis jogos pela Premier League, resultado que o levou ao oitavo lugar. Já o Sunderland, em 18º, tem motivos para se preocupar. O Manchester United tem um ponto a menos, e o Crystal Palace, dois.