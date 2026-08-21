O Tottenham Hotspur chegou a um acordo com o Manchester City para a contratação do ponta brasileiro Savinho, durante a atual janela de transferências de verão, em uma negociação cujo valor total pode chegar a 85 milhões de libras esterlinas.

Está previsto que o Tottenham pague 75 milhões de libras esterlinas como valor base para concretizar a negociação, além de outros 10 milhões de libras esterlinas em forma de incentivos e bônus ligados ao desempenho do jogador, segundo informou o site "The Athletic".

O Tottenham trabalha para fechar duas negociações com o Manchester City para a contratação de Savinho e do atacante egípcio Omar Marmoush, depois de o clube ter avançado nas negociações a respeito dos jogadores.

As negociações do Tottenham pela contratação de Marmoush ainda seguem em andamento, em uma negociação separada da transferência de Savinho. Savinho não esteve na lista do City na partida em que a equipe perdeu para o Arsenal por 3 a 0 na Supercopa da Inglaterra.

O Tottenham já havia demonstrado interesse na contratação de Savinho desde o último verão, quando entrou em negociações com o Manchester City a respeito de uma transferência que chegou ao valor de cerca de 50 milhões de euros, o equivalente a 43,3 milhões de libras esterlinas ou 58,2 milhões de dólares, mas o clube inglês não estava disposto a abrir mão do ponta brasileiro naquele momento. Depois disso, o Manchester City renovou o contrato de Savinho em outubro passado, fazendo com que ele permanecesse ligado ao clube até 2031.

O Tottenham renovou seu interesse na contratação do jogador durante a atual janela de transferências, em meio à sua busca por reforçar suas opções ofensivas, depois de a equipe ter sofrido bastante com as lesões que atingiram alguns de seus jogadores, sobretudo Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Dominic Solanke e Wilson Odobert.

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Savinho começou sua carreira na academia do Atlético Mineiro, no Brasil, antes de se transferir para o clube francês Troyes, de propriedade do grupo "City Football Group" (CFG), em 2022. O jogador passou por empréstimos ao PSV Eindhoven, da Holanda, e ao Girona, da Espanha, um dos clubes pertencentes ao mesmo grupo, antes de se transferir em definitivo para o Manchester City em 2024, em uma negociação que chegou ao valor de 40 milhões de euros.

Savinho, de 22 anos, disputou 53 partidas com o Manchester City, nas quais marcou dois gols e deu 12 assistências, mas foi titular em apenas sete partidas da Premier League na temporada passada sob o comando do técnico Pep Guardiola.

A transferência de Savinho para o norte de Londres representa a mais recente das negociações do Tottenham em um verão movimentado no mercado de transferências, depois de o clube ter gasto um total de 229,5 milhões de libras esterlinas para contratar Sandro Tonali, Mathys Fernandes e Jan Paul van Hecke. O Tottenham também contratou Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dúbravka em transferências gratuitas.

Apesar de o valor total da negociação de Savinho ser inferior ao custo da negociação de Sandro Tonali, que pode chegar a 100 milhões de libras esterlinas em favor do Newcastle United, a transferência do ponta brasileiro estabelecerá um recorde na história das vendas do Manchester City.

A negociação superará assim o recorde anterior do clube, representado pela transferência do atacante argentino Julián Álvarez para o Atlético de Madrid em 2024, em uma negociação cujo valor total foi de 82 milhões de libras esterlinas.

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