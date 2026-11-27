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O nome do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, da Arábia Saudita, voltou a ser cogitado para um retorno à Premier League depois que o Tottenham Hotspur demonstrou interesse em contratá-lo para reforçar o ataque. O time precisa de um novo centroavante capaz de fazer a diferença, mas o negócio parece complicado por causa da concorrência pelo jogador e dos custos envolvidos na contratação.

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O experiente atacante é peça fundamental no elenco do Al-Ahli desde que chegou, no meio de 2024, e levou o time a conquistar três títulos: a Supercopa nacional (1) e a AFC Champions League Elite (2).

O jornalista Paul Brown afirmou ao programa "No Gol" que o Tottenham realmente quer contratar Toney, mas enfrenta forte concorrência de outros clubes interessados no jogador, o que torna o futuro dele ainda indefinido.

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Brown destacou que uma transferência do atacante inglês por empréstimo continua sendo uma possibilidade, mas isso dependerá da posição do Al-Ahli e da disposição do clube em liberar o jogador temporariamente, já que o interesse do Tottenham, sozinho, pode não ser suficiente para fechar o negócio.

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Toney tem números expressivos desde que trocou o Brentford pelo Al-Ahli, no meio de 2024. Ele deu ao time um grande acréscimo ofensivo e se firmou como um dos principais atacantes da Saudi Pro League.

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Na temporada 2024-2025, Toney marcou 23 gols em 30 jogos pelo Campeonato Saudita. Na temporada seguinte, aumentou ainda mais sua média, com 32 gols em 32 partidas, além de 7 assistências, confirmando seu valor como um dos grandes atacantes da competição.

Sua influência não se limitou aos números no campeonato nacional: ele foi uma das peças importantes na conquista do bicampeonato consecutivo da AFC Champions League Elite pelo Al-Ahli, nas temporadas 2024-2025 e 2025-2026, e se tornou um dos principais nomes do ataque do time nesse período.

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Toney segue em alta na atual temporada: marcou 13 gols e deu 3 assistências em seus primeiros 10 jogos na Saudi Pro League, segundo estatísticas da Liga Profissional Saudita, mostrando que mantém a eficiência como goleador apesar da mudança de temporadas e de circunstâncias.

Obstáculo financeiro pode atrapalhar retorno à Inglaterra

Apesar desses números, Brown acredita que o Tottenham pode enfrentar um grande problema no aspecto financeiro, tanto no valor pedido pela contratação do jogador quanto no salário que ele recebe, o que pode tornar o negócio difícil para o clube londrino.

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Assim, o retorno de Toney à Premier League não depende apenas do interesse do Tottenham, mas de três fatores principais: superar a concorrência pela contratação, obter o aval do Al-Ahli e chegar a um acordo financeiro adequado para ambas as partes.

Vale lembrar que o Newcastle também quer contratar Ivan Toney, já que o técnico alemão Matthias Jaissle, com quem o atacante já trabalhou no Al-Ahli, confia em sua qualidade.