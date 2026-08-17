Reforço recém-contratado, Jofre Torrents já mostra de cara seu bom lado no Ajax. O lateral-esquerdo vindo do Barcelona está presente na noite desta terça-feira na partida em casa do Jong Ajax contra o FC Emmen, pela Keuken Kampioen Divisie.

Torrents está próximo do diretor técnico Jordi Cruijff, que o tirou do Barcelona. O jovem ala assinou na segunda-feira um contrato de quatro anos na Johan Cruijff ArenA.

Diego Pugno se destacou no primeiro tempo: o atacante italiano marcou duas vezes. Emre Ünüvar também balançou as redes pelo Jong Ajax, que acabou derrotado por 4 a 6 pelo FC Emmen.

Cruijff já vinha de olho em Torrents havia mais tempo. O jogador tinha contrato com o Barcelona até meados de 2028. Em um primeiro momento, o diretor técnico parecia apostar em um empréstimo, mas agora conseguiu fechar a contratação do canhoto em definitivo.

Torrents disputará posição no Ajax com Caio Henrique e Owen Wijndal. É possível que este último ainda saia, embora tenha causado uma impressão sólida nesta temporada e uma transferência não seja necessariamente algo óbvio por conta de seu alto salário.

O Ajax já contratou neste verão outros dois laterais-esquerdos: Henrique e Fouad Zahouani. O marroquino, porém, foi contratado inicialmente para o Jong Ajax, pelo qual estreou em 7 de agosto contra o FC Dordrecht.