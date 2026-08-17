Recém-contratado, Jofre Torrents já causa boa impressão no Ajax. O lateral-esquerdo vindo do FC Barcelona está presente nesta terça-feira à noite no jogo em casa do Jong Ajax contra o FC Emmen, pela Keuken Kampioen Divisie.

Torrents está nas proximidades do diretor técnico Jordi Cruijff, que o tirou do Barcelona. O jovem ala assinou na segunda-feira um contrato de quatro anos na Johan Cruijff ArenA.

Diego Pugno apareceu bem no primeiro tempo: o atacante italiano marcou duas vezes. Emre Ünüvar também balançou as redes pelo Jong Ajax, que vai vencendo o FC Emmen por 3 a 2 no intervalo.

Cruijff já vinha de olho em Torrents há mais tempo, jogador que tinha contrato com o Barcelona até meados de 2028. Num primeiro momento, o diretor técnico parecia apostar em um empréstimo, mas agora conseguiu fechar a contratação do canhoto em definitivo.

Torrents vai disputar posição no Ajax com Caio Henrique e Owen Wijndal. É possível que este último ainda saia, embora venha causando uma impressão sólida nesta temporada e uma transferência não seja necessariamente algo óbvio por causa de seu alto salário.

O Ajax já contratou neste verão mais dois laterais-esquerdos, Henrique e Fouad Zahouani. O marroquino, porém, foi contratado inicialmente para o Jong Ajax, pelo qual estreou em 7 de agosto contra o FC Dordrecht.