Como assistir a Torreense x Celtic com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VPN confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Torreense recebe o Celtic pela Liga Europa no estádio Dr. Magalhaes Pessoa, em Leiria. O confronto reúne um time da segunda divisão portuguesa e um clube da Premiership escocesa.
Comandado por Joao Nuno, o Torreense chega após duas derrotas consecutivas. Perdeu por 3 a 1 para o Benfica na Taça de Portugal, em 22 de novembro, e por 3 a 2 para o União de Leiria na Liga Portugal 2, em 9 de novembro.
Na Liga Europa, o cenário tem sido melhor. O Torreense venceu o Ararat Armenia por 3 a 2 em 5 de novembro e ocupa a 19ª posição na classificação da fase de liga.
O Celtic, comandado por Martin O'Neill, chega em fase bem melhor no cenário nacional. Venceu o St. Mirren por 4 a 1 na Premiership em 21 de novembro e o Kilmarnock por 1 a 0 na semana anterior.
O time escocês também venceu o Besiktas por 3 a 2 em seu compromisso europeu anterior. Ainda assim, o Celtic ocupa a 32ª posição na classificação da Liga Europa, por isso cada ponto importa.
Confira o que você precisa saber sobre o horário, o canal de TV e a transmissão ao vivo desta partida.
As informações oficiais de transmissão de Torreense x Celtic ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão adicionados assim que forem confirmados.
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Técnico
- J. Nuno