Como assistir a Torreense x Celtic com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Contrate uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviços de VPN confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviços de VPN confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Prévia da partida

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

O Torreense recebe o Celtic pela Liga Europa no estádio Dr. Magalhaes Pessoa, em Leiria. O confronto reúne um time da segunda divisão portuguesa e um clube da Premiership escocesa.

Comandado por Joao Nuno, o Torreense chega após duas derrotas consecutivas. Perdeu por 3 a 1 para o Benfica na Taça de Portugal, em 22 de novembro, e por 3 a 2 para o União de Leiria na Liga Portugal 2, em 9 de novembro.

Na Liga Europa, o cenário tem sido melhor. O Torreense venceu o Ararat Armenia por 3 a 2 em 5 de novembro e ocupa a 19ª posição na classificação da fase de liga.

O Celtic, comandado por Martin O'Neill, chega em fase bem melhor no cenário nacional. Venceu o St. Mirren por 4 a 1 na Premiership em 21 de novembro e o Kilmarnock por 1 a 0 na semana anterior.

O time escocês também venceu o Besiktas por 3 a 2 em seu compromisso europeu anterior. Ainda assim, o Celtic ocupa a 32ª posição na classificação da Liga Europa, por isso cada ponto importa.

Confira o que você precisa saber sobre o horário, o canal de TV e a transmissão ao vivo desta partida.

As informações oficiais de transmissão de Torreense x Celtic ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão adicionados assim que forem confirmados.

Notícias dos times e elencos