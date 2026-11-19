Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A torcida do Manchester United não está nada satisfeita com Bryan Mbeumo. O atacante publicou um story no Instagram nesta madrugada mostrando que ficou até altas horas jogando GTA VI.

Na madrugada de quarta para quinta-feira, GTA VI finalmente foi lançado após 13 anos de espera. Muita gente mal podia esperar para jogar.

Mbeumo também ficou até tarde no PlayStation, embora o primeiro treino sob o comando de Mauricio Pochettino estivesse marcado para quinta-feira.

Nas redes sociais, torcedores manifestaram indignação com a atitude do camaronês. Mark Goldbridge, fundador do fórum de torcedores The United Stand, fez duras críticas.

Publicidade Publicidade

"Olha, nenhum jogador do Manchester United deveria estar acordado depois das 23h se tem treino no dia seguinte. Na minha opinião", começou ele.

Tópicos relacionados

Próximas partidas LIV Premier League 11:30 MUN Assistir

"As pessoas vão achar que sou um velho agora. Eu realmente acho que, se você é profissional, se é um dos melhores do mundo... Seu corpo precisa descansar. Você não deve ficar jogando no computador até altas horas da noite."

"Se você quer jogar GTA VI até altas horas da noite, fique à vontade. Faça o que quiser, mas saia do Manchester United", concluiu o comentarista e YouTuber britânico.

Publicidade

Mbeumo chegou do Brentford no verão de 2025 por 75 milhões de euros. Em sua primeira temporada, marcou 11 gols e deu três assistências na Premier League.

Nesta temporada, ele soma quatro gols em dez jogos. No próximo domingo, ele e o Manchester United enfrentarão o rival Liverpool em Anfield.