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A torcida do Liverpool não esperou o apito final para mandar seu recado ao rival histórico. Preferiu mirar o novo treinador do adversário com um grito irônico que relembrou uma das frases mais famosas das arquibancadas inglesas.

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Os torcedores do Liverpool entoaram o grito "Você vai ser demitido de manhã" durante o duelo contra o Manchester United, na noite de domingo, pela Premier League, mirando Mauricio Pochettino, novo técnico do time, em uma cena que refletiu a intensidade da rivalidade histórica entre os dois clubes.

A provocação veio com o Liverpool vencendo por 2 a 0 ainda no primeiro tempo. A torcida aproveitou a superioridade do seu time para direcionar o grito ao treinador argentino e questionar, em tom de deboche, seu futuro no Manchester United, apesar de ele ter assumido o cargo recentemente.

O grito "Você vai ser demitido de manhã" é uma das frases mais conhecidas dos estádios do futebol inglês. Os torcedores o usam para zombar dos treinadores e pressioná-los, sobretudo quando os resultados de suas equipes pioram ou quando sofrem derrotas.

Neste confronto, o grito ganhou um significado extra por causa da rivalidade esportiva e entre as torcidas de Liverpool e Manchester United. Os torcedores dos dois times costumam aproveitar os confrontos diretos para trocar provocações e lembrar o adversário de suas situações e resultados.

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O episódio acontece no início de uma nova fase do Manchester United sob o comando de Pochettino, que tem pela frente a expectativa da torcida do clube de ver o time voltar a brigar por títulos e melhorar seus resultados, enquanto os torcedores do Liverpool não perderam a chance de lhe mandar um recado precoce das arquibancadas.

O grito já faz parte da cultura de torcida na Inglaterra e não está ligado a um clube específico. Ele se repete em diferentes estádios sempre que os torcedores querem expressar sua irritação com um treinador ou zombar dele, mantendo-se presente no cenário do futebol inglês.

Vale lembrar que a partida terminou com vitória do Liverpool por 4 a 0, no pior início possível para o treinador argentino, que terá uma missão muito difícil para recolocar o Manchester United em evidência.