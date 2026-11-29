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Oliver Edvardsen não impressionou os torcedores do Ajax na tarde de domingo. O atacante teve uma atuação desastrosa após entrar no Clássico contra o Feyenoord (1 a 1) e foi alvo de duras críticas nas redes sociais. O técnico Míchel Sánchez também foi criticado por deixar Abdellah Ouazane no banco durante toda a partida.

O Ajax começou muito bem em De Kuip, onde Julian Brandt abriu o placar logo aos quatro minutos, após passe de Steven Berghuis. Poucos minutos depois, Luciano Valente aproveitou um passe errado do meio-campista alemão para empatar.

Depois do intervalo, o time de Amsterdã teve muitas dificuldades diante do Feyenoord e pôde agradecer a Maarten Paes por não ter sofrido a virada. O goleiro defendeu um pênalti de Nacho Ferri pouco depois de uma hora de jogo. Aos 74 minutos, Míchel fez sua última substituição.

O técnico espanhol tirou Brandt e colocou Edvardsen em campo. A decisão surpreendeu imediatamente os torcedores do Ajax, que preferiam ver Ouazane receber uma chance de se destacar em De Kuip.

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Edvardsen não conseguiu justificar a escolha do treinador. Com um domínio de bola desastroso, o norueguês desperdiçou um contra-ataque promissor do Ajax e, pouco depois, chutou uma bola livre diretamente para fora pela lateral.

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“Como é possível dominar a bola tão mal numa situação dessas? Ouazane teria feito alguma coisa com ela”, escreveu um torcedor frustrado no X. Outro espectador foi ainda mais duro ao avaliar o atacante: “Edvardsen é mesmo uma paródia de jogador do Ajax.”

No Ajax Showtime também choveram comentários negativos sobre a entrada do norueguês. “Edvardsen está a caminho da pior atuação de um substituto na temporada, depois da de Amrabat contra o Twente”, foi uma das críticas.

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O fato de Míchel ainda ter Ouazane, um jogador tecnicamente habilidoso, como opção no banco só aumentou a frustração de muitos torcedores. “Eu realmente não consigo entender por que ele não colocou Ouazane. Eles estão ficando cansados, você precisa de uma jogada individual no ataque e aí coloca o batalhador Edvardsen”, escreveu um torcedor do Ajax.

Muitos torcedores tiveram a impressão de que, com suas substituições, Míchel se contentou com um ponto em Roterdã. “Agora Edvardsen em vez de Ouazane. Esse treinador não quer ganhar hoje”, escreveu um usuário no X. Outro afirmou: “Eu nunca aceitaria escolher Edvardsen em vez de Ouazane.”

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No Ajax Showtime, torcedores também questionaram por que o jovem talento não entrou em campo no Clássico. “O que Ouazane fez de errado para não entrar?”, perguntou um torcedor.