Kjell Scherpen está sendo duramente criticado na Inglaterra após a derrota por 2 a 0 do Ipswich Town para o Liverpool. O goleiro de 26 anos falhou nos dois gols de Alexander Isak e vem sendo fortemente atacado tanto pela BBC quanto por torcedores do time promovido.

A BBC deu nota 4 para Scherpen e, com isso, está entre suas avaliadoras mais rigorosas. A emissora britânica é especialmente crítica à sua atuação no gol de abertura, embora também observe que o arqueiro de 26 anos se recuperou um pouco depois com algumas boas defesas.

O perfil de torcedores Tractor Boys Talk também não poupa Scherpen e lhe dá nota 4,5. “Ele fez algumas defesas razoáveis, mas nos dois gols o trabalho do goleiro foi muito fraco”, diz a avaliação, que critica principalmente sua tentativa hesitante no 0 a 1 e seu posicionamento no segundo gol.

No gol de abertura, deu errado logo nos primeiros minutos. Cody Gakpo acionou Isak após uma grande jogada, e o sueco finalizou com força; Scherpen ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que o chute entrasse, e viu o Liverpool abrir o placar.

Pouco depois, Scherpen voltou a parecer mal. Gakpo lançou Isak com o lado de fora do pé, e o atacante passou pelo marcador antes de tocar a bola por baixo do holandês, que havia saído muito de sua meta: em menos de dez minutos, o Ipswich já perdia por 2 a 0.

No X, a repercussão então é pesada. Um torcedor escreve: “Defendi o Scherpen quando todo mundo duvidava dele, mas ontem foi horrível. Acho que não vai demorar muito para Walton estar debaixo das traves.” Outro fã foi ainda mais duro: “Scherpen acordou hoje e escolheu ser inútil.”

Sua atuação nos gols também é destrinchada pelos torcedores. “Essa bola não pode entrar. Não é fácil ir rápido ao chão quando você tem 2,06 metros, mas Scherpen já estava nela”, diz um comentário, enquanto outro torcedor do Ipswich afirma: “Ele cometeu dois grandes erros, ambos porque não desceu rápido o suficiente. Com a altura dele, isso continua sendo uma preocupação.”

O Tractor Boys Talk vai além e acha que o reserva Christian Walton deve receber uma chance debaixo das traves no próximo jogo. Walton ainda era o goleiro titular do Ipswich na temporada passada. “Fora Scherpen”, dizem.

Ainda assim, nem todos estão dispostos a descartar Scherpen de imediato. O goleiro evitou, antes do intervalo, que o Liverpool ampliasse ainda mais com defesas em finalizações de Dominik Szoboszlai, e um torcedor pede paciência: “Ele não foi bem, mas precisamos continuar apoiando-o. Ele também fez boas defesas.”