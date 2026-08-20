Muitos torcedores do Ajax estão furiosos na noite desta quinta-feira com o KIJK, onde a partida entre FC Sion e Ajax precisa ser assistida por meio de um stream pago. Pouco antes do apito inicial, vários espectadores relatam que a transmissão trava, congela ou simplesmente não quer iniciar, embora tenham pago 4,99 euros para poder acompanhar o duelo.

A partida nos playoffs da Conference League não será exibida em um canal de televisão convencional. Como os direitos de transmissão dos duelos das fases preliminares pertencem ao clube mandante, o FC Sion pôde decidir para qual parte os direitos seriam vendidos. Enquanto os jogos anteriores do Ajax fora de casa na Europa, contra Vojvodina e Shelbourne, foram transmitidos pela Ziggo Sport, desta vez o Sion escolheu o KIJK.

Por isso, o KIJK oferece FC Sion x Ajax em pay-per-view. Os torcedores precisam criar uma conta gratuita e depois pagar 4,99 euros pela transmissão ao vivo, que deveria abrir por volta das 20h para o pontapé inicial às 20h15. O stream pode ser assistido, entre outros dispositivos, por laptop, tablet, smartphone e smart TV, mas justamente na abertura da transmissão é que muitos fãs enfrentam problemas.

No X, a frustração cresce rapidamente. Jeffrey reage com ironia: “Maravilha, pagar cinco euros e depois o stream não funciona. Que surpresa de novo.” Outro também relata problemas: “O stream de FC Sion x Ajax não funciona. Paguei cinco euros. O KIJK mostra a mensagem de erro 224003.”

Outros torcedores já pedem abertamente ao KIJK o dinheiro de volta. Rick é direto: “Sim, eu quero meu dinheiro de volta!”, enquanto Saskia também é clara: “Então, como faço para receber meu dinheiro de volta o mais rápido possível?” Léon vê os problemas como um início particularmente ruim da transmissão e escreve: “Legal no KIJK, já está dando errado agora.”

Também do exterior surgem críticas. O KIJK informou previamente que a transmissão ao vivo estaria disponível no mundo todo, com exceção da Suíça, mas Cita afirma, da Espanha, que também está enfrentando problemas. “Você pode assistir ao jogo do Ajax em qualquer lugar, menos na Espanha. Não podia também no seu endereço de férias?”, questiona a torcedora.