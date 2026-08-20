Torcedores do PSG já viram o suficiente após um treino e dão seu veredito sobre Mika Godts

Os torcedores do Paris Saint-Germain estão encantados com Mika Godts. O clube francês compartilhou na quarta-feira as primeiras imagens de treino do atacante, que geraram uma enxurrada de reações.

Godts se transferiu na semana passada do Ajax para o PSG. A transferência envolve mais de cinquenta milhões de euros.

O ponta belga disputou ao todo 115 partidas pelo clube de Amsterdã, nas quais marcou 26 vezes e deu 28 assistências. Godts se tornou um xodó da torcida no Ajax.

A partir da próxima temporada, ele jogará na França e, também por lá, os torcedores já ficaram entusiasmados. “Reconheço isso pelo estilo, pelo fato de ele jogar de cabeça erguida, pé direito, perna esquerda, tecnicamente muito à vontade, isso vai virar um grande jogador do PSG”, reagiu um torcedor às imagens.

Godts também é filmado sorrindo com Achraf Hakimi e Vitinha, o que é interpretado como um bom sinal. “Você realmente precisa ter um nível monstruoso no treino para que todo mundo sorria para você, fale com você e ria com você desde o primeiro dia”, afirmou um torcedor.

“Ele treina como se sempre tivesse feito parte do time”, elogiou outro. “Isso parece promissor”, escreveu mais um. É apenas uma amostra entre as muitas dezenas de reações positivas.



