Torcedores do Newcastle United dão sinal revelador sobre o status de Sean Steur

Os torcedores do Newcastle United não entendem por que Sean Steur tem recebido tão pouco tempo de jogo no Newcastle United. O técnico Matthias Jaissle prefere Nico González ao ex-jogador do Ajax, para insatisfação da torcida.
Steur foi titular em 19 de setembro contra o Hull City, derrotado por 2 a 1. Depois disso, o meio-campista só entrou como substituto na reta final das partidas. Em alguns casos, Steur passou os 90 minutos no banco.
A contratação milionária também começou no banco na quinta-feira, contra o Everton, na derrota por 3 a 1 pela quarta fase da EFL Cup. Jaissle só colocou Steur em campo aos 81 minutos, quando o Newcastle perdia por 3 a 0. Dan Burn marcou pouco depois, mas era tarde demais para evitar a eliminação na copa.
Segundo o Newcastle World, a reação dos torcedores do Newcastle que viajaram para a partida à entrada de Steur foi reveladora. "A comemoração mais alta da noite, vinda dos quase 8.000 torcedores que viajaram, talvez não tenha ocorrido no gol de honra de Burn, marcado no fim, mas alguns minutos antes, quando Steur entrou em campo. Dadas as circunstâncias, com o time perdendo por 3 a 0 e a partida praticamente decidida, havia, porém, uma boa dose de sarcasmo naquela comemoração."
Jaissle já havia dito que prefere González, o que deixa Steur restrito a entradas durante as partidas. O Newcastle volta a enfrentar o Everton na segunda-feira, desta vez pela Premier League, e a expectativa é que o ex-jogador do Ajax comece novamente no banco.
Houve muitas vaias no setor visitante após o apito final na noite de quinta-feira. O Newcastle sofreu nada menos que 11 gols nos últimos quatro jogos fora de casa e, portanto, parece muito vulnerável na defesa.
Steur trocou o Ajax pelo Newcastle no último verão, em uma transferência pela qual o clube pagou 23,5 milhões de euros pelo holandês. Com diversos bônus, o valor total pode chegar a 27 milhões de euros.