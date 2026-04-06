Torcedores do Liverpool colocam Alonso em uma situação complicada com a família

O espanhol Xabi Alonso, ex-técnico do Real Madrid, passou por uma situação embaraçosa com a família depois de ter sido perseguido por torcedores do Liverpool.

Xabi Alonso está prestes a assumir o comando do Liverpool na próxima temporada, após a deterioração dos resultados da equipe sob o comando do holandês Arne Slot.

Chabi Alonso era cobiçado pelo Liverpool antes da chegada de Slot, mas preferiu permanecer por mais uma temporada no Bayer Leverkusen antes de decidir passar por uma breve experiência no Real Madrid, que terminou com sua demissão.

Relatos indicam que há um acordo verbal entre Alonso e a diretoria do Liverpool para comandar os Reds a partir do próximo verão, e que o anúncio será feito após o término da temporada atual.

Nagura Aramburu, esposa de Alonso, foi obrigada a desativar os comentários em suas postagens no Instagram devido à grande quantidade de pedidos que recebe dos torcedores do Liverpool para que Xabi aceite treinar os Reds na próxima temporada.

Vale lembrar que o Liverpool ficou fora da disputa pelo título da Premier League nesta temporada, além de ter sido eliminado da Copa da Liga Inglesa e da FA Cup, e busca agora defender suas chances de conquistar a Liga dos Campeões.



Leia também: Arrogante e presunçoso... Torcida do Liverpool se volta contra Soboslai