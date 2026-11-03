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FeyIntZiggo Sport
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Torcedores do Feyenoord se revoltam com novas imagens do gol que abriu o placar para a Inter

Feyenoord x Inter de Milão
Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões
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Tjark Ernst é alvo de duras críticas dos torcedores do Feyenoord na noite de terça-feira. Aos oito minutos do duelo da Liga dos Campeões contra a Internazionale, o goleiro sofreu um gol de Yann Bisseck, deixando a equipe de Roterdã em desvantagem por 1 a 0 logo no início. Novas imagens feitas da arquibancada provocaram uma onda ainda maior de críticas ao goleiro alemão.

Nas imagens gravadas por um torcedor no primeiro anel do De Kuip, é possível ver de um ângulo elevado o posicionamento de Ernst no chute de Bisseck. O goleiro está surpreendentemente perto da trave mais próxima, enquanto o defensor da Inter finaliza de cerca de 20 metros. Com isso, o canto mais distante fica completamente aberto, e Ernst parece não ter chance de defender o chute que acaba entrando.

No X, o posicionamento de Ernst é imediatamente questionado. "Por que nosso goleiro está cobrindo a trave mais próxima na hora do chute?", pergunta um torcedor ao comentar o vídeo. Outro torcedor do Feyenoord reage incrédulo: "Ernst cobre o canto mais próximo em um chute de 20 metros de distância."

As críticas ao goleiro não se limitam às imagens feitas no estádio. "Se você não percebe que Ernst está mal posicionado, entende pouco de futebol", escreve outro espectador no X. Ronald Braam também critica o alemão: "Você também poderia pegar uma segunda bola de vez em quando."

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Entre os torcedores do Feyenoord, a confiança em Ernst parece estar cada vez mais frágil. "Esse Ernst está aos poucos se tornando um desastre para o Feyenoord", avalia um torcedor, enquanto outro descreve o goleiro como um 'fator de instabilidade' que não faz bem ao time. As críticas, portanto, vão além de sua atuação no primeiro gol, marcado por Bisseck.

Alguns torcedores chegam a sugerir que o técnico Giovanni van Bronckhorst faça uma mudança no gol. "Quem vai comigo buscar Wellenreuther?", pergunta Bianca Bodde, referindo-se ao ex-goleiro do Feyenoord, vendido ao VfL Wolfsburg no último verão.

Nem todos consideram justas as críticas em massa a Ernst. Um torcedor afirma que a Legião prejudica a confiança do goleiro com os ataques pessoais, enquanto outro se incomoda com a busca constante por um bode expiatório. Além disso, o Feyenoord também impressiona pouco como equipe: os torcedores reclamam da lentidão do jogo, da falta de ousadia e do espaço concedido aos italianos.

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