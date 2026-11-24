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Torcedores do Feyenoord ficaram revoltados com a Ziggo Sport na noite de terça-feira, pouco antes do início do duelo com o FC Porto pela Champions League. A torcida do time de Roterdã preparou uma bela festa nas arquibancadas do De Kuip, mas, para irritação de quem assistia pela TV, o canal esportivo decidiu não interromper o pré-jogo.

Os torcedores do Feyenoord haviam preparado uma festa impressionante para o confronto europeu com o clube português. Nas arquibancadas do De Kuip, era possível ler, em letras enormes, a frase ‘Eles brilham lá como faróis ao longe’.

O trecho é da música Mijn Feyenoord. Com a homenagem, os torcedores criaram um belo ambiente antes do confronto com o FC Porto.

Enquanto isso, Wytse van der Goot, Kees van Wonderen, Noa Vahle e Khalid Boulahrouz faziam o pré-jogo na Ziggo Sport. Os quatro continuaram conversando durante a festa nas arquibancadas.

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O canal esportivo recebeu imediatamente uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Muitos torcedores preferiam que a Ziggo Sport tivesse interrompido temporariamente a análise para mostrar aos telespectadores o clima no De Kuip.

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Vahle e Boulahrouz, em especial, foram alvo de críticas no X. “Noa Vahle e Khalid Bouhlarouz falando durante toda a festa da torcida, é inacreditavelmente ruim”, escreveu um torcedor.

“Será que, daqui para a frente, eles podem calar a boca na Ziggo durante esses shows de abertura?”, perguntou outro telespectador. “Como conseguem estragar uma coisa dessas?”, escreveu mais alguém na rede social.

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Outro telespectador fez um pedido diretamente à Ziggo Sport para que ofereça uma opção alternativa de áudio. O torcedor quer poder ouvir apenas o som do estádio, sem a conversa ‘idiota’ das pessoas do canal esportivo.

Enquanto isso, o Feyenoord espera se redimir diante do FC Porto após a dolorosa derrota por 2 a 3 para o Excelsior no último sábado. O técnico Giovanni van Bronckhorst mudou sua equipe em várias posições para o confronto europeu.

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Florian Kastenmeier, por exemplo, ganhou a preferência no gol em relação a Tjark Ernst, enquanto Shaqueel van Persie aparece como referência no ataque. Anis Hadj Moussa também está entre os escolhidos, depois que Van Bronckhorst afirmou na segunda-feira que o atacante havia se recuperado a tempo do duelo com o Porto.