Em um presente defensivo imperdoável, o senegalês Nicolas Jackson, atacante do Aston Villa, aproveitou um erro catastrófico de Marc Guéhi, zagueiro do Manchester City, para marcar um gol de destaque durante o confronto entre as equipes, na noite deste sábado, no estádio Villa Park, pela oitava rodada da Premier League.

O gol veio após uma clara confusão na linha defensiva do Manchester City, quando a bola chegou a Guéhi, mas seu domínio ruim deu aos donos da casa uma oportunidade perfeita para avançar sobre ela. John McGinn aproveitou a situação rapidamente e tomou a bola antes de passá-la para Jackson.

Apesar da pressão defensiva, o atacante senegalês demonstrou grande habilidade ao lidar com a situação, driblando Anderson com destreza antes de disparar um chute forte que foi parar no ângulo, aproveitando o grave erro de Guéhi para dar ao Aston Villa um gol que inflamou o clima do confronto.

E as consequências do erro não pararam no gol, mas se estenderam às arquibancadas do estádio Villa Park, onde a rede Sky Sports registrou cânticos irônicos entoados pela torcida do Aston Villa a partir da arquibancada Holte End, que repetiam: "É por isso que vocês vão para o rebaixamento", após o passe errado dos jogadores do Manchester City.

Por outro lado, Jackson continuou a confirmar sua notável presença goleadora no último período, já que a rede "WhoScored", especializada em estatísticas, apontou que ele marcou cinco gols nos últimos seis jogos que disputou por todas as competições, em um indicativo de seu brilho e de sua capacidade de aproveitar as oportunidades diante do gol.

Do outro lado, os números de Guéhi no primeiro tempo refletiram a dimensão de seu sofrimento diante do Aston Villa, depois de ter cometido um erro que resultou em um gol, ter recebido um cartão amarelo, sem registrar nenhum desarme bem-sucedido, de acordo com as estatísticas do "WhoScored".

O site deu ao zagueiro inglês uma nota de 5,12 de 10, a mais baixa entre todos os jogadores no primeiro tempo, fazendo com que Guéhi se visse no centro das críticas após uma falha defensiva que custou um gol ao Manchester City, no momento em que Jackson aproveitou a oportunidade para dar continuidade à sua sequência de brilho goleador.



