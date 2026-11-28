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Falta só uma noite para a 202ª edição do clássico. No sábado, jogadores de Feyenoord e Ajax receberam o tradicional apoio de suas torcidas na véspera da partida.

Em Roterdã, onde o clássico será disputado no domingo, milhares de torcedores compareceram a Varkenoord. Com cânticos e sinalizadores acesos, eles deram apoio ruidoso ao time do técnico Giovanni van Bronckhorst, que atravessa uma fase ruim. Perto do fim do treino, torcedores e jogadores do elenco também se aproximaram.

Para o Feyenoord, especialmente neste ano, o clássico representa mais do que apenas o clássico. A última vitória foi em 17 de outubro. Os três jogos seguintes terminaram empatados, enquanto os quatro mais recentes acabaram em derrota.

A distância para o Ajax é atualmente de três pontos, e uma derrota para o arquirrival pode acabar sendo fatal no fim das contas. Por outro lado, uma vitória basta para igualar o time da capital na tabela e recuperar a confiança.

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Em De Toekomst, os torcedores mais fanáticos também fizeram barulho. O elenco do técnico Míchel Sánchez fez um treino leve enquanto, ao fundo, a torcida pulava na arquibancada Bobby Haarms.

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É possível ver que o clima no elenco é excelente. Tolu Arokodare, por exemplo, segura seu treinador com força, e o espanhol aproveita o momento com um largo sorriso.

O ponto baixo foi a faixa que fazia referência à guerra. Nela, é possível ler a frase «bloody Sunday», acima da qual aparece uma imagem da silhueta de Roterdã com dois aviões bombardeiros. É uma referência ao bombardeio de Roterdã em 14 de maio de 1940. Mais tarde, ficou claro que torcedores do Feyenoord também se comportaram mal.

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O Ajax venceu sete dos últimos oito jogos. No meio da semana, o clube superou o FC Thun com autoridade. Com a ajuda de golaços de Rayane Bounida e Steven Berghuis, ex-jogador do Feyenoord, venceu por 4 a 0.

Confira aqui a provável escalação do Feyenoord. A provável escalação titular do Ajax pode ser consultada aqui .