Torcedores do Ajax enlouquecem com Daley Blind em seu retorno ao time titular

Daley Blind causou uma excelente impressão nos torcedores logo em seu retorno à equipe titular do Ajax. O experiente zagueiro foi titular contra o Olympiakos, marcando assim sua primeira partida como titular desde seu retorno a Amsterdã. Blind está sendo amplamente elogiado pelos torcedores no Ajax Showtime pelo desempenho que apresentou em campo.

Blind formou uma dupla na zaga central com Aaron Bouwman e, segundo muitos espectadores, se destacou principalmente por sua tranquilidade com a bola. Seus passes, orientações e posicionamento foram amplamente elogiados, enquanto ele deixou sua marca de forma marcante na construção de jogadas do Ajax.

“Blind é simplesmente o melhor, não esperava por isso”, escreve um torcedor no Ajax Showtime. Outro espectador é ainda mais categórico: “Blind! Como esse cara joga com soberania! Realmente tudo sob controle.”

Seu valor agregado para o restante do time também é destacado. “Estou feliz com o Blind, ele vai se tornar ainda mais importante nesta temporada com sua tranquilidade e seus passes”, diz uma das reações, enquanto outro torcedor afirmou que Blind mostra “o que significa ter experiência”.

No entanto, as reações não são exclusivamente positivas. Vários torcedores questionam sua velocidade e se perguntam como Blind se sai quando o Ajax joga com muito espaço atrás. “A lentidão de Blind pode realmente se tornar um problema.”

Após uma hora de jogo, Blind foi substituído por Ahmetcan Kaplan. Enquanto Blind recebe muitos elogios, as avaliações sobre vários companheiros de equipe são, ao contrário, particularmente duras. Principalmente Steven Berghuis, Oscar Gloukh, Owen Wijndal e Kasper Dolberg são alvo de críticas.

“Berghuis realmente não dá mais conta”, “Gloukh fica aquém. Em tudo” e “Que fraco esse Dolberg é” e “Wijndal é um fraco” são algumas das reações mais contundentes.

Mika Godts, junto com Blind, é a principal exceção positiva. O craque é visto como o atacante mais perigoso do Ajax e, segundo um torcedor, “em alguns momentos se destaca com folga”. Outro escreve: “Nem dá para imaginar que eles vão vender o Godts.”