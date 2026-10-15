Torcedores do Ajax detonam "contratação totalmente equivocada": "Completamente indigno do Ajax"

Viktor Tsygankov é alvo de duras críticas dos torcedores do Ajax nesta quinta-feira à noite. O ponta direita ucraniano tem atuação apagada no duelo da Conference League contra o Hajduk Split, no qual o time de Amsterdã vai para o intervalo perdendo por 1 a 0. No Ajax Showtime e no Voetbalzone, o atacante é duramente criticado, e vários torcedores já o consideram uma contratação equivocada.

O Ajax enfrenta muitas dificuldades na Croácia e mal consegue criar chances de perigo. Tolu Arokodare teve uma ótima oportunidade aos oito minutos, mas demorou demais para agir. Aos 37, tudo deu errado quando Jofre Torrents perdeu a bola, Davy Klaassen não conseguiu mais intervir e Abdulia Sanyang colocou os donos da casa em vantagem com um chute forte e rasteiro: 1 a 0.

Nada funciona para o Ajax. Tsygankov é o principal alvo das críticas da torcida, que se pergunta o que o ucraniano acrescenta à equipe de Míchel Sánchez. "Acho que Tsygankov é mais uma contratação equivocada. Um jogador completamente abaixo do nível do Ajax. E, sim, já dá para ver isso", escreve Rob no Ajax Showtime. Grouster chega a uma conclusão semelhante: "Acho que já posso colocar Tsygankov na categoria das 'contratações equivocadas'."

Outros visitantes do Ajax Showtime também já formaram sua opinião sobre o ponta direita. "Segundo Míchel, Bounida pode não ser ponta direita, mas é quase impossível ser pior que Tsygankov", afirma um deles. Outro também defende uma mudança pelo lado direito: "Passamos o dia todo falando do Leonardo, mas, hã, e o Tsygankov? Então coloquem Ouazane ou, se for preciso, Edvardsen pela direita. Nossa, como ele está decepcionando."

Rob vai além e compara o atacante a um ex-jogador do Ajax: "Ele me lembra uma versão ruim do Rommedahl."

No Voetbalzone, a atuação de Tsygankov provoca pelo menos a mesma perplexidade. "De onde raios tiraram esse ponta direita? Parece que ele pisou em um campo de futebol pela primeira vez hoje", lamenta JackCharlton. Outro torcedor é igualmente implacável: "Tsygankov não é jogador para o Ajax, é? Um cavalo de corrida sem refinamento!"

A decepção é tanta que alguns torcedores começam até a sentir falta de Steven Berghuis, ausente na Croácia por problemas físicos. "Quando vejo Tsygankov jogar, quase sinto saudade do Berghuis", escreve alguém no VZ.