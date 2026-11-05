Torcedores do Ajax cantam para pedir a convocação de destaque para a seleção da Holanda: "Não sei se é suficiente"

O Ajax conquistou uma vitória convincente sobre o FC Midtjylland (1-6) na Conference League, na noite de quinta-feira, e Owen Wijndal foi um dos autores dos gols. O lateral-esquerdo, que também deu a assistência para o 1-4, vive uma boa fase e, após marcar, ouviu os torcedores do Ajax presentes cantarem por sua convocação para a seleção da Holanda.

"Wijndal na seleção da Holanda, oh, oh, oh!", cantaram depois que o lateral-esquerdo fez o 1-3 contra os dinamarqueses, que jogavam com dez. O defensor tem atuado quase sempre desde que Caio Henrique se lesionou, embora o brasileiro esteja perto de se recuperar.

Wijndal foi muito criticado pelos torcedores do Ajax nos últimos anos. Agora, possivelmente com certa dose de cinismo, eles cantaram por sua convocação para a seleção da Holanda. O técnico Míchel Sánchez não sabe se o treinador da seleção, Xavi Hernández, vai convocá-lo. "Esse não é o meu trabalho", disse o espanhol, rindo.

"Estou extremamente feliz com meus jogadores e os defendo até a morte. Tenho um elenco muito jovem, com muito talento. Estou convencido de que temos um elenco capaz de fazer um excelente trabalho neste ano. Owen está fazendo de tudo para chamar a atenção."

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"Se isso é suficiente, não sei. Mas ele está jogando muito bem, e estou muito feliz com todos os meus jogadores. Representar seu país é o sonho de todo jogador. Isso também vale para Youri Baas, Aaron Bouwman, Dies Janse, Jorthy Mokio..."

"São jovens jogadores que têm como objetivo chegar à seleção. Espero que, com o tempo, um dos nossos jogadores holandeses consiga integrar a seleção da Holanda. Seria ótimo, porque significaria que as coisas estão indo muito bem aqui", afirmou Míchel.

Wijndal, de 26 anos, tem contrato até meados de 2027 e já disputou 11 partidas pela seleção da Holanda. Após estrear contra o México, em outubro de 2020, ele também foi uma peça valorizada na equipe durante o primeiro semestre de 2021. Depois disso, o jogador de Zaandam saiu de cena.