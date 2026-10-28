Torcedores de clube da Eredivisie clamam em massa pela saída do técnico: "Cai fora!"

Os torcedores do Telstar estão insatisfeitos com o técnico Henk Brugge. A torcida do clube de Velsen-Zuid não gostou da atuação da equipe na Eurojackpot Copa da Holanda.

Na noite de terça-feira, o Telstar foi eliminado da copa nacional. Em casa, perdeu por 0 a 2 para os visitantes de Almere.

Na VriendenLoterij Eredivisie, o Telstar também não vive boa fase. O clube somou seis pontos em dez jogos e ocupa a 16ª posição, com a mesma pontuação do ADO Den Haag, 17º colocado.

Durante o jogo entre Telstar e Almere City, foi possível ouvir claramente os torcedores da equipe da casa gritando "Henkie, cai fora". Brugge é o técnico dos Leões Brancos desde o verão.

Em entrevista à ESPN, o ex-auxiliar técnico do sc Heerenveen reagiu com calma aos gritos da torcida. "Isso mexe com a gente. Há emoção entre os torcedores, mas preciso aceitar isso agora. Deixo passar e converso com os jogadores sobre o assunto no vestiário."

"É virar a página e voltar a focar no domingo", concluiu. No próximo domingo, o Telstar recebe o FC Utrecht, comandado por Anthony Correia, ex-técnico do Telstar.