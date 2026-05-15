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AS Roma v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Sydney Jordan

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Torcedores da AS Roma recebem notícias emocionantes pouco antes do Derby della Capitale

Mercado da bola
S. El Shaarawy
AS Roma
Campeonato Italiano

Stephan El Shaarawy deixará a AS Roma ao final desta temporada. O atacante chegou ao clube em 2016 e, após uma passagem intermédia entre 2019 e 2021, agora se despede definitivamente dos romanos.

El Shaarawy tem contrato prestes a expirar e anunciou na noite de sexta-feira que deixará a AS Roma. “Há lugares que se tornam um lar sem que você perceba. E então, um dia, você percebe que foi muito mais do que isso. Foram as pessoas, as emoções, a vida. Para mim, esses dez anos foram tudo isso.” 

O ponta de 33 anos está grato pelo tempo que passou na Roma e escreve que criou memórias para toda a vida. “A conquista da Conference League nos aproximou e vou levar isso comigo para sempre.”

A AS Roma tem mais dois jogos até o fim do campeonato. No domingo, aguarda o Derby della Capitale contra a Lazio, seguido pelo confronto com o Hellas Verona. “O derby será meu último jogo em casa no Olimpico. E não há partida melhor do que esta para mostrar em campo tudo o que sempre busquei neste esporte.”

Por fim, El Shaarawy agradece ao clube, aos companheiros, à comissão técnica e aos torcedores. “Estou partindo, mas uma parte de mim ficará aqui. Pois algumas histórias nunca terminam de verdade; elas apenas mudam de forma.”

Em janeiro de 2016, El Shaarawy foi emprestado pelo AC Milan à Roma. Após meia temporada, a Roma decidiu contratar o atacante de forma definitiva do clube milanês. Após uma breve passagem pelo SH Shenhua em 2019, El Shaarawy retornou à Roma em janeiro de 2021. 

A AS Roma ainda está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Para isso, precisa terminar entre os quatro primeiros. Napoli (70), Juventus (68) e Milan (67) estão à frente dos romanos, que têm o mesmo número de pontos que os milaneses.

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