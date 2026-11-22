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A Allsvenskan sueca se aproxima do desfecho, e isso ficou evidente no domingo, no duelo entre o candidato ao título IK Sirius e o Djurgårdens IF. Com duas rodadas restantes, o Sirius precisava vencer para manter a pressão sobre o rival Hammarby IF. Curiosamente, contou com o apoio da torcida do Djurgårdens, por causa da enorme rivalidade entre os dois clubes de Estocolmo, que dividem o mesmo estádio.

O Djurgårdens ocupa atualmente a terceira posição na Allsvenskan. Embora o título esteja fora de alcance, a equipe de Estocolmo ainda luta por uma vaga nas competições europeias. Na Suécia, os três primeiros colocados garantem vagas em torneios europeus.

Com o BK Häcken como principal concorrente pelo terceiro lugar — ambos têm 52 pontos —, uma vitória seria muito bem-vinda para o Djurgårdens. A equipe teve cedo a chance de abrir o placar com Kristian Lien, mas o norueguês chutou muito para fora.

O erro, que poderia custar caro, não provocou reações de indignação no setor da torcida visitante. Pelo contrário: a chance desperdiçada por Lien foi comemorada como se a bola tivesse entrado.

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Perto do intervalo, o Sirius abriu 1 a 0 com um gol de Matthias Nartey, jogador de 22 anos de Leeuwarden que deixou o SC Cambuur em meados de 2025 para uma aventura na Escandinávia.

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O gol de Nartey foi comemorado não só pela eufórica torcida do Sirius, mas também pelos torcedores do Djurgårdens, que estavam atrás da baliza em que ele marcou.

Não houve mais gols no segundo tempo, e o Sirius conquistou uma vitória que pode ser crucial na disputa pelo título. O clube relativamente pequeno de Uppsala nunca foi campeão, mas pode conquistar o título na próxima semana.

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Ainda não há nada decidido. Após 29 das 30 rodadas, o Sirius soma 61 pontos e tem saldo de gols de +24. O Hammarby tem três pontos a menos, mas disputou um jogo a menos e possui um saldo de gols muito melhor: +37.

Assim, o Sirius, que visita o IFK Göteborg no próximo domingo, pela última rodada, parece precisar que o Hammarby perca pontos em pelo menos um dos dois jogos restantes. A equipe recebe o Göteborg na noite de segunda-feira e, no domingo, visita o Västerås SK, time da parte de cima da tabela.