Torcedora do Athetico freta avião de mais de R$ 2 milhões para ver final da Libertadores

Segundo Roberta Salles, torcedora do Athletica, cerca de 215 dos 243 lugares já estão ocupados no avião para a final da Libertadores

A curitibana Roberta Salles, empresária do ramo de turismo, não mede esforços para acompanhar o seu clube do coração, o Athletico Paranaense. Ela resolveu fretar um avião para levar 243 torcedores para Guayaquil, no Equador, onde o Athletico joga a final da Copa Libertadores contra o Flamengo, no próximo dia 29.

O preço da aventura de fretar o avião foi de US$ 500 mil dólares, aproximadamente R$ 2,6 milhões ao câmbio de 5,23. Cada torcedor paga R$ 11,5 mil para um lugar de ida e volta no avião e transferência do aeroporto até o estádio.

Roberta Salles juntou-se ao torcedor Fernando Azevedo, de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Cada um deles havia fretado um avião, mas como alguns torcedores desistiram devido aos altos valores, decidiram juntar os passageiros num voo.

"Quando saíram 50 pessoas bateu um leve desespero. Mas as pessoas que me conhecem sabem que eu faço isso para ir e pra levar as pessoas. Aí o próprio pessoal do voo comprou a briga e se comprometeu a investir se vendêssemos tudo. Criaram até o grupo Athletico Invest”, diz Roberta.

"Estamos juntos nessa empreitada. Eu iria fretar um avião também. Aí como muita gente desistiu tanto do dela quanto do nosso, aí unimos todos em torno do objetivo maior q é levar o máximo de atleticanos para a final", diz Fernando, que conseguiu fechar negócio com 50 torcedores.

A torcedora Roberta Salles já organizou um voo semelhante para a final da Copa do Brasil, entre Furacão e Internacional, em 2019.

No caso da cidade equatoriana, existem diversas dificuldades, como os voos com muitas escalas e a falta de hospedagem na cidade, o que inviabiliza permanecer em Guayaquil por um período maior que não seja o famoso bate e volta.

Roberta diz que, até o momento, 215 dos 243 lugares já estão ocupados. Ou seja, ainda precisa vender para mais 13 torcedores para cobrir os custos do fretamento do avião. Mas o voo é uma boa opção devido à dificuldade em relação à hospedagem na cidade. Muitas pessoas procuraram este voo porque querem voltar a tempo de participar do segundo turno das eleições presidenciais, que será no dia seguinte.

Arquivo pessoal

"Começamos a conversar em março e recebi uma lista no Twitter de quase 400 pessoas interessadas, mas eu sabia que nem todos fechariam. No dia de pagar, 50 pessoas saíram da lista. Por isso, fizemos a rifa para movimentar o voo. Atualmente, faltam 30 lugares para fechar o voo. Caso a gente não consiga, já está acertado que vamos pagar essa diferença entre nós", disse Roberta.

Rifa para ajudar nas despesas

Acompanhar a final continental é o sonho de muitos torcedores. Mas a logística e o custo elevado desanimou muita gente. Como muita gente desistiu do voo, surgiu a ideia de fazer uma rifa para arrecadar recursos. Os prêmios são lugares nas poltronas do avião. Foram disponibilizados 500 números a R$ 25 cada para o sorteio de uma vaga no voo. A notícia viralizou, e foram vendidos mais de 2 mil números. O grupo ampliou para quatro as vagas sorteadas.

"Então para movimentar a venda e para possibilitar pessoas que não teriam condições de ir a tentar ir com vinte e cinco reais. São quatro ganhadores, pessoas que não conseguiram ir agora vão poder ir para lá", diz Roberta.

Como ainda restam 30 vagas no avião, a empresária pretende fazer uma rifa final para arrecadar mais recursos e dar oportunidades a mais um torcedor atleticano de acompanhar a final da Libertadores.

A torcida está empolgada com a viagem. O estudante Edilson Tives Filho diz que "vai valer a pena, sim. Ganhando ou perdendo sempre serei Athletico, independente do resultado".

O grupo embarca no dia da decisão e volta na madrugada seguinte. Se o time for campeão, comemoram o título junto com os jogadores. "Já chegar no aeroporto, receber o time e vir pra praça pra fazer a festa também”, acredita Roberta.