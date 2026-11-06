O Ferencvaros venceu em San Siro ao surpreender o Milan por 2 a 0, mas a viagem a Milão de um torcedor radical húngaro não terminou bem. A polícia informou que identificou, durante a triagem na entrada do estádio, o homem de 50 anos que já havia sido visto na Praça do Duomo com uma camiseta com o rosto de Benito Mussolini. Após ser localizado nas catracas de San Siro, o torcedor húngaro passou a ser investigado em liberdade pelo crime previsto no art. 2º da Lei 205/1993, e a camiseta foi apreendida.

O chefe de polícia de Milão também aplicou ao torcedor estrangeiro a medida preventiva conhecida como Daspo, pelo período de cinco anos, que o proíbe de entrar em todas as instalações esportivas do território nacional e dos demais Estados-membros da União Europeia onde forem realizados eventos de futebol. A Polícia do Estado segue trabalhando para identificar os responsáveis por condutas que constituem crime ocorridas antes da partida na Praça do Duomo.