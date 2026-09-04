Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Al-Riyadh, marcado para esta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Saudita.
Pušić apostou em um trio ofensivo, formado por: Francisco Trincão, Wenderson Galeno e Ivan Toney.
A escalação completa do Al-Ahli ficou da seguinte forma:
Édouard Mendy - Rayan Hamed - Mohammed Bakr - Roger Ibañez - Saad Bulaihid - Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Eduard Spertsyan - Francisco Trincão - Wenderson Galeno - Ivan Toney.
Do outro lado, a escalação do Al-Riyadh conta com:
Milan Borjan - Sultan Al-Issa - Abdulelah Al-Khaibari - Rodrigo Abascal - Sulaiman Hazazi - Fahad Jizani - Victor Lekhal - Teddy Okou - Issam Bahri - Hassan Al-Ali
- Antonis.
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