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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Tony lidera o ataque do Al-Ahli diante do Al-Riyadh pela Roshn League

I. Toney
Al-Ahli
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
England
Arábia Saudita

Novo desafio para Al-Raqi

Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Al-Riyadh, marcado para esta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Saudita.

Pušić apostou em um trio ofensivo, formado por: Francisco Trincão, Wenderson Galeno e Ivan Toney.

A escalação completa do Al-Ahli ficou da seguinte forma:

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Édouard Mendy - Rayan Hamed - Mohammed Bakr - Roger Ibañez - Saad Bulaihid - Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Eduard Spertsyan - Francisco Trincão - Wenderson Galeno - Ivan Toney.

Do outro lado, a escalação do Al-Riyadh conta com:

Milan Borjan - Sultan Al-Issa - Abdulelah Al-Khaibari - Rodrigo Abascal - Sulaiman Hazazi - Fahad Jizani - Victor Lekhal - Teddy Okou - Issam Bahri - Hassan Al-Ali

- Antonis.

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