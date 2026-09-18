O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli da Arábia Saudita, enviou uma mensagem de desafio ao Sundowns antes do aguardado confronto entre as duas equipes, afirmando que o clima difícil não representa motivo de preocupação para ele, mas sim lhe dá uma motivação extra para apresentar o seu melhor nível dentro de campo.

O Al-Ahli da Arábia Saudita enfrenta o Sundowns amanhã, sábado, em um confronto muito aguardado pela Copa Intercontinental de Clubes, em meio a uma atmosfera de torcida esperada no estádio da equipe sul-africana, que busca aproveitar os fatores do mando de campo e do apoio da torcida para alcançar um resultado positivo.

Toney falou à imprensa antes da partida, afirmando que os jogos que apresentam um clima mais hostil lhe dão um estímulo adicional, considerando que jogar fora de casa e diante da torcida do adversário torna o confronto mais empolgante para ele.

Disse o atacante do Al-Ahli: "Para mim, pessoalmente, quanto mais hostil for o clima, melhor eu jogo, e isso torna a partida mais empolgante, especialmente quando você não é o favorito no campo do adversário".

Apesar de destacar a importância de estudar o adversário, Toney enfatizou que o Al-Ahli não deve se deixar consumir pelas capacidades do Sundowns a ponto de desviar a atenção dos pontos fortes que a equipe saudita possui, afirmando que ele e seus companheiros têm as ferramentas necessárias para criar perigo.

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E acrescentou: "É claro que analisamos o adversário em cada partida, mas acredito que também é importante que nos concentremos em nós mesmos. Temos muita qualidade, e precisamos focar naquilo que podemos fazer para prejudicá-los, em vez de nos preocuparmos com o que eles podem fazer contra nós".

Toney espera continuar apresentando seus níveis ofensivos com o Al-Ahli, especialmente porque o confronto diante do Sundowns representa um teste diferente para a equipe, diante do fato de jogar fora de casa e contra um adversário que possui grande experiência nesse tipo de partida.

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O confronto carrega grande importância para o Al-Ahli, que busca sair com um resultado positivo que lhe dê um novo impulso, enquanto Toney será uma das principais cartas com as quais a equipe conta para chegar ao gol do Sundowns e aproveitar as oportunidades que surgirem durante a partida.

Enquanto o Sundowns se prepara para aproveitar sua torcida e o clima de seu estádio, Toney parece pronto para entrar na batalha sem cálculos, afirmando que o aumento da pressão e da hostilidade nas arquibancadas pode ser um fator adicional que o impulsiona a apresentar um desempenho mais forte, em uma partida na qual o Al-Ahli espera que a sua verdadeira personalidade se manifeste.