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Sandro Tonali, meio-campista do Tottenham e da seleção italiana, relembrou em entrevista à Fútbol Emotion Italia momentos marcantes de sua passagem pelo Milan, entre 2020 e 2023.

"Tenho duas histórias com o Milan", conta o meio-campista nascido em 2000. "A primeira vai até os meus 20 anos, quando eu ainda não tinha entrado de corpo e alma no mundo do Milan; a segunda começa aos 20 e vai pelos três anos seguintes. Fui torcedor por muito tempo enquanto jogava e, quando os jogos permitiam, se havia uma partida em San Siro, como na Série B jogávamos quase sempre aos sábados, muitas vezes íamos assistir. Isso veio do meu pai, foi algo passado na família, então sempre esteve comigo, desde criança."

Tonali continua: "E, a partir dos 20 anos, essa relação mudou, porque, como jogador, você não pode manter com o time a mesma relação que tinha como torcedor. Ainda tentei fazer isso no primeiro ano, mas sentia tudo intensamente demais. Depois, passei a viver aquilo de outra forma. Mas talvez tenha sido ainda mais bonito, porque você deixou o torcedor de lado e começou a perceber que eu, de repente, estava ali, no time do coração e em um estádio como San Siro."

E conclui: "O primeiro ano não foi fácil, tive algumas dificuldades. Mas, por outro lado, foi bom para mim jogarmos sem torcida. Não era agradável, mas, para mim, como jogador, naquele momento, fazia bem porque era uma pressão a menos. Ainda assim, foi ruim, porque naquele ano, sem torcida, todos os jogos pareciam amistosos, não parecia futebol. O Milan significa muito para mim."

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Tonali jogou pelo Milan de 2020 a 2023, somando 130 partidas e 7 gols, e conquistou o título da Série A em 2022. Em 2023, transferiu-se para o Newcastle por 64 milhões. Pelos Magpies, Tonai disputou 110 partidas e marcou 10 gols antes de se transferir para o Tottenham de Roberto De Zerbi durante a janela de transferências do verão de 2025, por 108 milhões de euros. Pelos Spurs, nesta primeira parte da temporada 2026-27, Tonali soma 9 partidas e, até agora, nenhum gol.

Na carreira, o jogador nascido em 2000 também conquistou o título da Série B com o Brescia em 2019 e a Copa da Liga Inglesa com o Newcastle em 2025. Pela seleção, Tonali soma 38 partidas e 4 gols.