Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al Nassr e da seleção da Arábia Saudita, tomou a decisão mais difícil a respeito de sua lesão, o que coloca em dúvida sua participação na Copa da Ásia de 2027.

Al-Aqidi se lesionou durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27", mais precisamente na partida contra o Kuwait, na primeira rodada da fase de grupos.

O Al Nassr anunciou, na noite da última quarta-feira, que o goleiro saudita será submetido a uma cirurgia no cotovelo nesta sexta-feira, na capital britânica, Londres.

O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou os bastidores da decisão de Al-Aqidi de passar por uma cirurgia. O goleiro realizou exames médicos em Londres no fim da semana passada, para definir o caminho mais adequado no tratamento da lesão.

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O médico responsável pelo tratamento do goleiro saudita apresentou duas opções a ele. A primeira era seguir um programa de reabilitação, com retorno aos gramados após quatro semanas, mas com o risco de que a dor voltasse a qualquer momento.

Já a segunda opção, escolhida por Al-Aqidi, foi passar por uma cirurgia e, em seguida, cumprir um programa de reabilitação, o que, no entanto, pode exigir mais tempo até o retorno.

Com essa escolha, o goleiro saudita pode ficar afastado por um período mais longo, o que coloca em risco seu retorno para defender a seleção da Arábia Saudita na competição asiática.

A Copa da Ásia de 2027 está marcada para ser realizada na Arábia Saudita no início do próximo ano, mais precisamente entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2027.

No entanto, algumas reportagens trataram da possibilidade de adiamento do torneio ou de sua transferência para fora da Arábia Saudita, diante da atual situação no país, que pode impedir a realização da competição no momento.