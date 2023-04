Tombense x Villa Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Troféu Inconfidência

Equipes entram em campo neste sábado (1), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Tombense e Villa Nova entram em campo na tarde deste sábado (1), às 18h (de Brasília), em Muriaé, pelo jogo de volta da decisão do Troféu Inconfidência. A partida terá transmissão ao vivo da FMF, na internet

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Tombense entra em campo com a vantagem do empate. Já o Villa Nova precisa ganhar por dois gols de diferença para conquistar o título, ou por um para levar a decisão aos pênalti. Vale lembrar que o vencedor irá garantir classificação na próxima edição da Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Escalação do Tombense: Felipe Garcia, Kevin, Wesley, Roger Carvalho, Manoel, Bruno Silva, Matheus Trindade, Matheus Frizzo, Jaderson, Daniel Amorim e Alex Sandro.

Escalação do Villa Nova: Gabriel Parra, Vitor Santos, Luizão, João Vitor, Vinício, Gabriel Santos, Alex Paulino, Minchel, Dodô, Léo Reis e Luan.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?