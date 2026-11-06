Tolu surpreende: "Quando contei a Weghorst que ia para o Ajax, ele disse..."

Tolu Arokodare tem uma boa relação com Wout Weghorst, contou o altíssimo atacante do Ajax à ESPN. Os dois se conhecem há anos e vão se enfrentar no próximo domingo, na Grolsch Veste.

Tolu joga pelo Ajax por empréstimo nesta temporada. O atacante foi cedido temporariamente pelo Wolverhampton Wanderers. O clube de Amsterdã tem uma opção de compra de 20 milhões de euros.

Tolu e Weghorst se conheceram em julho de 2023, quando KRC Genk e Burnley disputaram um amistoso. A equipe belga venceu por 2 a 0, e Tolu marcou naquele jogo.

Depois da partida, Tolu procurou Weghorst na academia e lhe fez uma pergunta. "Eu já o tinha visto jogar outras vezes e me perguntava de onde ele tirava energia para pressionar o tempo todo."

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"Ele respondeu que tudo tem a ver com a mentalidade", continua Tolu. "Disse que é assim desde criança, mas que também é possível trabalhar nisso."

"Desde então, temos uma amizade. Nós nos seguimos no Instagram e nos falamos regularmente. Antes de ir para o Ajax, mandei uma mensagem para ele. Ele só tinha coisas boas a dizer", conclui Tolu.

No próximo domingo, Tolu e Weghorst vão se enfrentar na Grolsch Veste. "Espero que ele continue marcando, mas precisa ir um pouco mais devagar. Alguns de nós também querem marcar. Ele simplesmente faz quatro gols!"