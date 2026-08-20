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imago-sport-1081342099.jpgANP
Rian Rosendaal

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Tolu faz declaração ousada sobre o status do Ajax

Ajax

Tolu Arokodare estabelece metas altas no Ajax, considerado pelo atacante grandalhão o maior clube da Holanda. O reforço de verão quer colocar o clube de Amsterdã na Champions League o mais rápido possível, como ficou claro em entrevista à ESPN. 

“O Ajax é, naturalmente, o maior clube da liga holandesa”, conclui o atacante emprestado pelo Wolverhampton Wanderers. “Nós sabemos disso como time, como jogadores, como fãs de futebol. Todo mundo sabe disso.”

Apesar da declaração de Tolu, o Ajax não disputa a Champions League. Inclusive, ainda é uma incógnita se a equipe do técnico Míchel conseguirá chegar à fase principal da Conference League.

“Com todo o respeito à Conference League, mas a Conference League não é onde o Ajax, como time, quer estar. Você quer jogar a Champions League”, diz Tolu ao expor suas ambições, pouco antes do duelo de ida e volta com o FC Sion nos playoffs da Conference League.

Tolu começou sua aventura no Ajax com um objetivo claro. “Então, o principal objetivo para esta temporada é obviamente vencer jogos, conquistar o título e voltar à posição certa. Ou seja, a classificação para a Champions League.”

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No entanto, a principal competição de clubes da Europa ainda está longe por enquanto, como o centroavante de 1,97 metro também sabe. “Por enquanto, estamos na Conference League e vamos focar no que está à nossa frente. Estamos concentrados na nossa tarefa, que é alcançar a Conference League. Estamos focados em voltar à posição que nos pertence.”

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