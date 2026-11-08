Tolu e Weghorst chamam a atenção com conversa inusitada após Twente x Ajax

Tolu Arokodare e Wout Weghorst protagonizaram uma cena marcante após FC Twente e Ajax empatarem por 2 a 2 neste domingo. Os dois atacantes se enfrentaram durante a partida, mas se procuraram logo após o apito final para um momento especial.

Tolu e Weghorst deram as mãos, fecharam os olhos e fizeram uma oração juntos. Antes disso, ambos haviam desempenhado papéis de destaque no empate emocionante entre FC Twente e Ajax.

A boa relação entre o nigeriano e o holandês de 34 anos é conhecida. Antes do confronto entre as equipes, Tolu falou em detalhes à ESPN sobre sua admiração por Weghorst, a quem já acompanhava durante a passagem pelo Manchester United.

"Sou torcedor do Manchester United. Quando ele jogava lá, fiquei muito impressionado com sua dedicação ao trabalho", contou o atacante do Ajax. Os dois já haviam se encontrado quando Tolu disputou um amistoso pelo KRC Genk contra o Burnley, clube com o qual Weghorst tinha contrato na época.

Depois daquele amistoso, Tolu quis conversar com o holandês para saber mais sobre sua postura, mas Weghorst havia ido direto para a academia. O nigeriano decidiu procurá-lo lá e recebeu uma lição importante. "Ele me ensinou que tudo se resumia à mentalidade", disse Tolu.

Os dois mantiveram contato depois disso, e essa relação teve até um papel na transferência de Tolu para o Ajax. Quando o clube de Amsterdã demonstrou interesse no atacante nigeriano, no verão passado, ele pediu conselhos ao colega holandês. "E ele só tinha coisas boas a dizer sobre o Ajax", contou Tolu sobre Weghorst, que jogou por duas temporadas em Amsterdã.

Neste domingo, porém, os dois amigos foram adversários em Enschede. Tolu colocou o Ajax em vantagem após pouco mais de dois minutos, com uma cabeçada após cruzamento de Oscar Gloukh. Rayane Bounida fez o 0 a 2 no segundo tempo. Em seguida, Weghorst recolocou o FC Twente na partida com uma cabeçada certeira.

Nos minutos finais, Weghorst se tornou o destaque do time da casa ao também marcar o gol do 2 a 2 de pênalti, depois que o VAR interveio em uma falta de Lucas Rosa sobre Ramiz Zerrouki.