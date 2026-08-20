O Ajax conseguiu vencer o FC Sion na noite desta quinta-feira. Nos Alpes suíços, os Amsterdammers venceram por 4 a 2. Na próxima semana, o Ajax pode garantir oficialmente vaga na fase principal da Conference League, quando o jogo de volta será disputado em Amsterdã.
A partida na Suíça foi exibida com exclusividade na noite desta quinta-feira pelo KIJK. Pelo menos, essa era a intenção. Para muitos espectadores, a transmissão não funcionou ou só começou a rodar quinze minutos após o apito inicial.
Nesse período, os torcedores do Ajax já haviam perdido muita coisa. Julian Brandt achou que daria uma assistência aos seis minutos, mas Marcos Leonardo furou a bola. Pouco depois, ele fez exatamente a mesma coisa em um cruzamento vindo da direita.
O Sion apareceu pela primeira vez após dez minutos. Winsley Boteli chutou de cerca de vinte metros, fora do alcance de Marc ter Stegen, mas acertou a trave.
Na sequência, o Ajax teve algumas chances de abrir o placar com Brandt e Steven Berghuis, mas sem sucesso. Do outro lado, o Sion foi eficiente. Franck Surdez completou uma bola rasteira recuada no canto oposto: 1 a 0.
Depois do intervalo, o Ajax colocou a casa em ordem. Brandt acertou lindamente o ângulo em um rebote e, pouco depois, Marcos Leonardo colocou o Ajax em 2 a 1 de cabeça após cruzamento de Anton Gaaei.
No entanto, a vinte minutos do fim, o Sion voltou a empatar. Jorthy Mokio mal fez contato com o adversário, mas a bola foi para a marca da cal. O VAR decidiu não intervir, e Ilyas Chouaref fez o 2 a 2 em cobrança de pênalti.
Dois minutos depois, o recém-entrado Tolu Arokodare recolocou o Ajax em vantagem. O atacante nigeriano cabeceou a bola de boa distância para o fundo do gol: 2 a 3.
Nos minutos finais, o Ajax ainda ampliou a vantagem sobre o Sion. Tolu passou a bola por trás da defesa para Davy Klaassen, que, cara a cara com o goleiro, finalizou com muita frieza e definiu o placar final no marcador: 2 a 4.