Tolu Arokodare roubou a cena no Ajax na noite de quinta-feira, dentro e fora de campo. O atacante abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta, pela Liga Conferência, mas foi após a partida que arrancou risadas durante a coletiva de imprensa. Uma conversa inusitada com Willem Vissers, do Volkskrant, fez toda a sala de imprensa rir.

Durante a coletiva, Vissers toma a palavra e se apresenta em inglês como "William". "Só quero dizer que você é um cara muito simpático", começa o jornalista, impressionado com a humildade do atacante nigeriano. "Você não tem um ego inflado e elogia os outros jogadores. Isso é simplesmente fantástico."

Tolu recebe muito bem as palavras e agradece ao jornalista. "Muito obrigado. Deus te abençoe", responde o atacante. Em seguida, com um grande sorriso, dirige-se aos demais jornalistas presentes: "Todo mundo pode ser como o William, por favor?" O comentário provoca gargalhadas na sala de imprensa, e outro jornalista brinca que Vissers elevou demais o padrão para os demais.

Pouco depois, o futuro de Tolu também entra em pauta. O atacante está emprestado ao Ajax pelo Wolverhampton Wanderers até o verão de 2027. O clube de Amsterdã também garantiu uma opção de compra que, segundo relatos, envolve um valor entre 18 e 20 milhões de euros. "Isso é algo entre o Ajax e o Wolves, não posso falar sobre isso", responde inicialmente o atacante, com cautela, quando Mike Verweij, do De Telegraaf, pergunta sobre uma permanência mais longa em Amsterdã.

Quando Verweij insiste e pergunta se ele estaria aberto a uma transferência definitiva, a resposta é clara: "Claro que estou aberto a isso. Estou adorando aqui. Adoro estar aqui. As pessoas são incríveis, os torcedores são incríveis, o time é incrível, o clube é incrível e vocês são incríveis. Mas o William é ainda mais legal", brinca.

Tolu também fala com humildade sobre seu importante gol contra a Atalanta. "Quando você é jogador do Ajax, é importante de qualquer maneira, sendo titular ou não. Mesmo quando não joga, você é importante, porque ajuda seus companheiros a melhorarem nos treinos", explica. "Estou feliz por ter ajudado meu time com o primeiro gol e por ter contribuído para a vitória."

Contra a Atalanta, o atacante começou no banco de reservas, já que Marcos Leonardo voltou a receber a preferência. "Sou uma pessoa paciente. É claro que todo mundo quer jogar e ser titular, mas Leo jogou muito bem na partida anterior e o treinador achou que ele merecia começar", conta Tolu. "Hoje ele também jogou bem, só teve azar por não marcar. Ele cansou os defensores, e depois pude aproveitar isso."

Tolu também rejeita a ideia de uma disputa com Leonardo. "Não competimos um com o outro, porque, quando você joga no mesmo time, não pode competir com seu companheiro. Se vocês lutam um contra o outro, não se ajudam, e o time não consegue evoluir", afirma o nigeriano.







