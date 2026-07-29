Tolu Arokodare assina com o Ajax e vai jogar com um número de camisa muito especial

Tolu Arokodare é oficialmente jogador do Ajax. O atacante nigeriano foi aprovado nos exames médicos e apresentado pelo clube de Amsterdã na tarde de quarta-feira. Ele vai jogar com a camisa 99.

O atacante de 1,97 metro de altura foi contratado por empréstimo junto ao Wolverhampton Wanderers por Jordi Cruijff. O Ajax paga uma taxa de empréstimo modesta ao clube inglês e tem opção de compra de 20 milhões de euros.

Cruijff reagiu à mais nova contratação no site oficial do Ajax. “Tolu é um jogador com um perfil que ainda não tínhamos. Ele vai dar uma grande contribuição ao Ajax na próxima temporada.”

O próprio atacante também falou, em um vídeo, sobre sua transferência para Amsterdã. “É uma sensação maravilhosa ser jogador do Ajax. Conheço o clube desde pequeno.”

“Eu nunca poderia ter imaginado que jogaria aqui. Não porque eu não queira, mas porque todo mundo conhece este clube. Na Nigéria, ninguém assiste à Eredivisie, mas todo mundo conhece o Ajax”, prosseguiu.

“Quando meu agente disse que o Ajax tinha interesse, achei que ele estava brincando. Como eu disse: eu nunca esperava por isso. Depois, pensei imediatamente: é isso que eu quero. É o maior clube da Holanda e um dos maiores da Europa.”