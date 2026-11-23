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Almugera Kabar teve uma estreia de pesadelo no time principal do Borussia Dortmund e esteve perto de sair várias vezes. No verão, o BVB emprestou o jogador de 20 anos ao NEC Nijmegen, onde sua passagem tem sido desastrosa.

Almugera Kabar disputou até agora 28 partidas oficiais como profissional. Mas, por algum motivo, não consegue fazer sua carreira no futebol adulto engrenar de vez.

O jogador de 20 anos, campeão mundial e europeu com a seleção alemã sub-17 em 2023, já passou por alguns episódios infelizes. O primeiro ocorreu no fim de outubro de 2024, quando estreou na Bundesliga aos 18 anos.

Na derrota do Borussia Dortmund por 2 a 1 fora de casa para o FC Augsburg, o lateral-esquerdo entrou aos 68 minutos. Três minutos depois, recebeu um cartão amarelo. Aos nove minutos dos acréscimos, foi expulso por segundo amarelo na última jogada da partida.

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Em janeiro seguinte, Kabar foi titular pela primeira vez no BVB. Na época, a grave crise de lesões da equipe comandada por Nuri Sahin havia atingido proporções grotescas. Kabar atuou na lateral esquerda de uma linha de quatro defensores em que Yannik Lührs, normalmente seu companheiro no sub-23 do Dortmund, e Julian Ryerson formavam a dupla de zaga. Aos 19 minutos, o adversário, Leverkusen, já havia marcado três vezes. Kabar estava completamente perdido.

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Almugera Kabar esteve perto de deixar o BVB várias vezes

Depois disso, já sob o comando de Niko Kovac, sucessor de Sahin, Kabar teve apenas mais 25 minutos pelo time principal, divididos em duas entradas durante partidas. Ainda assim, o jogador nascido em Bremen, assim como Antonios Papadopoulos no passado, foi muito procurado em todas as janelas de transferências e esteve perto de sair várias vezes.

Pouco depois do desastre contra o Leverkusen, por exemplo, o Milan teria manifestado interesse. O BVB agiu rápido e, em fevereiro de 2025, deu a Kabar seu primeiro contrato profissional, válido por três anos. No verão, vários clubes da Bundesliga, da Itália, da segunda divisão inglesa e da Escócia teriam demonstrado interesse. Uma transferência para o Brentford quase se concretizou, com uma surpreendente oferta de 20 milhões de euros em discussão.

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Segundo relatos, porém, Kabar só teria sido liberado pelo Borussia se aceitasse um empréstimo sem opção de compra. O fato de o clube não ter preferido receber o dinheiro, como fez naquele mesmo verão com Soumalia Coulibaly e Youssoufa Moukoko, pode ser interpretado como uma demonstração de apreço por Kabar.

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Por que a transferência de Almugera Kabar do BVB para o HSV fracassou?

"Não é uma situação fácil para mim", disse ele em novembro do ano passado, quando Kabar vinha atuando exclusivamente pelo segundo time do BVB. Pouco depois, apresentou-se ao HSV para realizar exames médicos. O empréstimo fracassou no último momento porque foi constatada uma lesão leve no joelho de Kabar, que provavelmente só estaria apto a jogar em meados de março.

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Na última janela de transferências, o jogador, que chegou a Dortmund em 2019 e disputou cinco partidas pela seleção sub-20, acabou sendo emprestado pela primeira vez. O NEC Nijmegen, terceiro colocado e clube-surpresa da Eredivisie holandesa, contratou Kabar por um ano, supostamente sem opção de compra.

Mas, depois de apenas alguns meses na província de Gelderland, no leste do país, é preciso reconhecer: o "reforço valioso" que o diretor técnico do Nijmegen, Carlos Aalbers, viu em Kabar revelou-se o contrário.

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Almugera Kabar e Nijmegen ficam muito aquém das expectativas

Seria injusto, porém, atribuir a situação exclusivamente a ele. O Nijmegen, que encantou com um futebol ofensivo sob o comando de Dick Schreuder no ano passado, faz até aqui uma temporada muito fraca. Após 13 rodadas, soma apenas três vitórias e ocupa o 12º lugar, com 14 pontos, somente quatro acima da posição que leva à repescagem contra o rebaixamento.

Além disso, a equipe enfrentou problemas consideráveis com lesões, sobretudo no início da temporada. Para Kabar, isso foi, a princípio, positivo: até a sexta rodada, já havia feito quatro partidas, duas delas como titular. O problema é que as coisas iam muito mal para ele, para a defesa e para todo o time.

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O momento mais constrangedor para Kabar, talvez até de todo o seu empréstimo ao Nijmegen, veio poucos dias depois de sua atuação fraca na derrota por 3 a 0 para o recém-promovido SC Cambuur, partida em que jogou os 90 minutos. Na estreia na Liga Europa, o Nijmegen visitou a Juventus, em Turim, após ter sido eliminado com folga pelo Bodö/Glimt nas eliminatórias da Liga dos Campeões, por 3 a 1 e 3 a 0.

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"Fracassou completamente": o desastre de Almugera Kabar contra a Juventus

Kabar começou como titular, mas teve uma atuação ainda um pouco pior que a do restante do time, goleado por 5 a 0. O placar já estava em 3 a 0 no intervalo, e Kabar teve participação em dois dos gols sofridos. Sobretudo no terceiro, quando cometeu um pênalti com um carrinho mal calculado e contribuiu para o primeiro gol de Nick Woltemade pela Velha Senhora.

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A mais antiga revista de futebol da Holanda, Voetbal International, deu a Kabar nota 3 (de 10), de longe a pior avaliação entre os jogadores do NEC. O jornal regional De Gelderlander escreveu: "O que Schreuder não pode, de jeito nenhum, continuar fazendo é escalar Almugera Kabar. Há semanas, o defensor é o elo mais fraco do NEC e ainda não consegue lidar com o nível exigido. Mesmo assim, Schreuder continua dando a ele uma vaga entre os titulares. É incompreensível." Já o De Telegraaf afirmou que Kabar "fracassou completamente" contra a Juventus.

O técnico Schreuder, porém, foi ainda mais longe e criticou publicamente o jogador emprestado. "Por que continuo escalando Kabar? Porque não tenho outra escolha", disse. "Ele está passando por muita dificuldade. Todos nós vemos isso. O garoto acabou de chegar e precisa jogar. Simplesmente ainda não conseguimos acertar a defesa."

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Almugera Kabar quase não joga desde o desastre contra a Juventus

O comentarista Gertjan Verbeek, ex-técnico de Nürnberg e Bochum, criticou Schreuder na ESPN. "Isso é devastador para esse jogador. Ele só tem experiência na terceira divisão e agora foi jogado na fogueira", disse o homem de 64 anos. "No primeiro gol, ele deixa o adversário passar, sem receber qualquer apoio. Isso tem a ver com o sistema de Schreuder." O ex-jogador Kees Luijckx concordou: "O que Schreuder diz pode até ser verdade, mas isso nunca deve ser dito em voz alta. Se eu fosse jogador, não gostaria de aparecer para treinar no dia seguinte. No fundo, você fica um pouco abandonado à própria sorte."

Desde então, Schreuder praticamente deixou Kabar de lado. O técnico o utilizava, apesar de ser canhoto, pelo lado direito da linha de três defensores, que sofreu 11 gols nas três partidas em que ele foi titular. Depois, deu a ele apenas mais uma oportunidade, aos dois minutos dos acréscimos do empate por 1 a 1 com o Levski Sofia pela Liga Europa. No campeonato nacional, Kabar passou as últimas nove partidas consecutivas no banco, sem entrar em campo.

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Isso se deve, por um lado, ao aumento da concorrência: Schreuder agora tem novamente bem mais opções para a defesa. Por outro, o clube também agiu logo após a atuação de Kabar em Turim. Apenas 11 dias depois, convidou Mitchel Bakker, ex-Leverkusen que estava sem clube após rescindir contrato com a Atalanta Bergamo, para um período de testes durante os seis dias de preparação da equipe na Espanha.

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O BVB vai encerrar antecipadamente o empréstimo de Almugera Kabar?

No início de outubro, o jogador de 26 anos, que atua nas mesmas posições de Kabar e também pode jogar pelo lado esquerdo do meio-campo, assinou contrato até o fim da temporada. Em quatro partidas até agora, Bakker já acumulou pouco mais da metade dos minutos jogados por Kabar. Em sua primeira partida como titular, a vitória por 3 a 2 em Utrecht, o primeiro triunfo do Nijmegen na liga desde o fim de agosto (!), Bakker jogou os 90 minutos e deu a assistência para o gol que abriu o placar.

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Diante da situação atual, o futuro de Kabar parece muito sombrio, apenas oito partidas e 320 minutos depois do início de sua passagem pela Holanda. O Nijmegen ainda tem oito jogos até o fim do ano. Se Kabar continuar completamente fora dos planos, o BVB terá de considerar a possibilidade de encerrar o empréstimo antecipadamente.

Mesmo assim, Kabar ainda estaria muito longe de finalmente se firmar em algum lugar, conquistar confiança e ter tempo de jogo regular. Ele também não pode contar com isso em Dortmund: embora o contrato de Ramy Bensebaini, que termina no próximo verão, possa não ser renovado, o futuro no BVB pertence a outros, como Daniel Svensson, Maximilian Beier e Kaua Prates, contratado recentemente por uma quantia elevada.

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Almugera Kabar: sua carreira profissional em resumo