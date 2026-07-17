Tobias Lauritsen já encontrou um novo clube após deixar o Sparta

Tobias Lauritsen encontrou um novo clube após deixar o Sparta como jogador sem vínculo. O atacante assinará contrato com a Sampdoria em breve, segundo informa Gianluca Di Marzio.
Lauritsen jogou pelo Sparta nas últimas quatro temporadas. Em 144 partidas pelo clube, ele marcou 52 gols e deu 22 assistências.
De acordo com o Transfermarkt, o atacante de 28 anos valia 3,5 milhões de euros, mas agora deixa o Sparta sem custo algum.
O norueguês passará por exames médicos na Itália nesta sexta-feira, após os quais assinará imediatamente um contrato de longo prazo.
Atualmente, a Sampdoria disputa a Série B. O clube de Gênova terminou a última temporada em 14º lugar na segunda divisão italiana.