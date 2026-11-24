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Em uma reviravolta dramática que encerrou uma das crises mais polêmicas da história do futebol africano, a Corte Arbitral do Esporte anulou a decisão da Confederação Africana de Futebol sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 e devolveu o título ao Senegal, que venceu o Marrocos em campo por 1 a 0 após a prorrogação, pondo fim a uma disputa jurídica que durou cerca de dez meses.

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A Corte Arbitral do Esporte anunciou nesta terça-feira a anulação da decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol, que havia considerado que a seleção senegalesa abandonou a final e concedido ao Marrocos a vitória por 3 a 0, no último dia 17 de março.

Com a nova decisão, o Senegal recupera o título que conquistou em campo no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, após um confronto marcado por acontecimentos extraordinários dentro e fora das quatro linhas.

A crise remonta aos minutos finais do tempo regulamentar, quando o placar apontava empate sem gols e o árbitro marcou um pênalti para o Marrocos, decisão que revoltou os jogadores do Senegal e o técnico Pape Thiaw.

Vários jogadores da seleção senegalesa deixaram o gramado e seguiram para os vestiários em protesto, o que provocou a paralisação da partida por cerca de 10 minutos, até que Sadio Mané interveio para convencer os companheiros e o treinador a voltar e concluir o jogo.

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Com o reinício, o Marrocos teve uma chance de ouro para decidir o título, mas Brahim Díaz desperdiçou o pênalti ao cobrá-lo com uma cavadinha, à la Panenka, e a bola parou facilmente nas mãos do goleiro Édouard Mendy.

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A partida foi para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória senegalesa, dando à seleção de seu país o segundo título de sua história, para o choque da torcida marroquina, que esperava ver sua seleção ser coroada em casa.

Os acontecimentos não terminaram com o apito final: houve um clima de tensão e bate-bocas entre alguns jornalistas marroquinos e o técnico do Senegal, Pape Thiaw, criticado por sua decisão de levar os jogadores de volta aos vestiários.

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Sua entrevista coletiva após a partida foi cancelada, e ele pediu desculpas no dia seguinte, enquanto a Confederação Africana de Futebol decidiu suspendê-lo por cinco partidas em razão dos incidentes ocorridos na final.

Dois meses depois da partida, a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol tomou uma decisão pela qual considerou que o Senegal havia abandonado o jogo e concedeu ao Marrocos a vitória administrativa por 3 a 0, com base no artigo 84 do regulamento da competição.

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A federação senegalesa, porém, rejeitou a decisão e recorreu à Corte Arbitral do Esporte, com o apoio de uma equipe internacional de advogados, para contestar a punição e recuperar o título que seus jogadores conquistaram em campo.

No último dia 8 de outubro, a Corte ouviu, em sessão fechada na cidade suíça de Lausanne, as argumentações dos representantes das federações senegalesa e marroquina e da Confederação Africana, ao longo de mais de 5 horas, antes de emitir nesta terça-feira sua sentença a favor do Senegal.

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Com isso, a decisão encerrou a disputa jurídica sobre a identidade do campeão da edição de 2025 e anulou o título concedido ao Marrocos por decisão administrativa, devolvendo a taça à seleção que venceu a final por 1 a 0 após a prorrogação.