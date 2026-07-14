“Título de cavaleiro? Jude Bellingham para primeiro-ministro!” - A resposta hilária de um torcedor da Inglaterra

"Jude Bellingham para primeiro-ministro, caramba!"

Essa foi a resposta imediata e sem rodeios de um torcedor inglês quando um repórter da GOAL FanZone perguntou se Jude Bellingham merecia o título de cavaleiro por suas atuações na Copa do Mundo de 2026.

O vídeo curto, mas brilhante, foi filmado logo após a dramática vitória da Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação contra a Noruega nas quartas de final — partida em que Bellingham marcou os dois gols, incluindo o gol da vitória que levou os Três Leões às semifinais pela primeira vez desde 2018.

O torcedor foi questionado diretamente sobre um possível título de cavaleiro para o astro do Real Madrid e da Inglaterra. Sua resposta dispensou qualquer complemento.

“Jude Bellingham para o título de cavaleiro?”, e então o torcedor partiu para o tudo ou nada: “Jude Bellingham para primeiro-ministro, porra!”

O vídeo termina com o que parece ser uma versão improvisada de “Wonderwall”, do Oasis — “A essa altura você já deveria ter percebido de alguma forma…” — enquanto o entusiasmo em torno de Bellingham atinge níveis máximos.

Bellingham tem sido o jogador de destaque da campanha da Inglaterra até agora, com seis gols no torneio e uma série de atuações que lhe renderam o prêmio de Melhor Jogador da Partida.

A Inglaterra está agora a uma vitória de chegar à sua primeira final de Copa do Mundo desde 1966, e se Bellingham continuar nessa forma, o país pode realmente começar a debater qual título conceder a ele primeiro.