Titular do Ajax sofre lesão no joelho e desfalca a equipe por um longo período

Kasper Dolberg deixou a concentração da Dinamarca com uma lesão no joelho, informou o Ajax na tarde desta terça-feira por meio dos canais oficiais. Alexander Bah também se lesionou. Ele será substituído pelo jogador do Ajax Anton Gaaei.
Dolberg foi convocado na semana passada pela primeira vez em quase um ano para a seleção da Dinamarca, mas, portanto, não fará seu retorno.
O atacante sofreu a lesão no joelho durante uma sessão de treino nesta terça-feira. A gravidade exata da lesão ainda terá de ser avaliada. Segundo a federação dinamarquesa, ele está “fora de ação por um longo período”.
Dolberg disputou até aqui 56 partidas pela Dinamarca e marcou doze gols com a camisa da seleção nacional.
O atacante de 28 anos entrou em campo nove vezes nesta temporada pelos Amsterdammers sob o comando do novo técnico Míchel. Ele marcou três gols e também deu três assistências.
Além de Dolberg, Abdellah Ouazane (Marrocos), Viktor Tsygankov (Ucrânia), Jorthy Mokio (RD Congo), Oscar Gloukh (Israel), Dies Janse (Jong Oranje), Joffre Torrents (Espanha Sub-20), Marc Ter Stegen (Alemanha) e Maarten Paes (Indonésia) foram convocados.