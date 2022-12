Tite tem cordão roubado durante caminhada na praia no Rio de Janeiro

Ex-treinador da seleção brasileira caminhava na orla da praia com a esposa quando foi abordado

De volta ao Brasil após se despedir do comando da seleção brasileira na derrota para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, Tite foi vítima de um assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta semana.

De acordo com a assessoria do treinador, Tite caminhava na orla da praia com a esposa, quando foi abordado por um homem que estava em uma bicicleta e teve uma correntinha de pescoço roubado. Ainda segundo ingormações, uma pessoa que passava no local tentou ajudar, não conseguiu interceptar a fuga, mas recebeu o agradecimento do técnico.

Eliminado duas vezes nas quartas de final em Copa do Mundo (Bélgica e Croácia), Tite agora aproveita o momento para descansar, já que está livre no mercado.